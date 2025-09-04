Teknikförvaltare inom offentlig verksamhet
Devotum AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm
2025-09-04
Uppdragsbeskrivning Detta är ett uppdrag för en erfaren förvaltare som vill bidra till att utveckla och vidmakthålla en av landets mest omfattande och samhällskritiska infrastrukturer. Rollen erbjuder en unik möjlighet att arbeta i skärningspunkten mellan teknik, fastighet och samhällsviktig verksamhet - med ansvar för både långsiktig utveckling och den dagliga förvaltningen av strategiskt viktiga anläggningar.
Om uppdraget Som teknikförvaltare inom offentlig verksamhet blir du en central aktör i en engagerad grupp bestående av förvaltare, teknikförvaltare, specialister och gruppchef. Du ansvarar för att säkerställa funktion, säkerhet och värde på en bred portfölj av anläggningar - från terminaler och kajlägen i innerstaden till hundratals anläggningsobjekt spridda över regionen.
Arbetet spänner över allt från avtalsförvaltning och ekonomisk uppföljning till deltagande i driftprojekt och investeringar. Du förväntas driva på utveckling, initiera förbättringar och aktivt bidra till en långsiktigt hållbar infrastruktur som skapar nytta för både samhälle och invånare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Förvaltning av fastigheter och fasta anordningar inom samhällskritisk infrastruktur.
Operativ och ekonomisk uppföljning av underhållsavtal samt utveckling av avtalsrelationer.
Budget- och verksamhetsplanering för tilldelade förvaltningsobjekt.
Initiera och delta i driftprojekt, investeringar och upphandlingar av underhållsentreprenader.
Ta fram projektbeställningar, beslutsunderlag och investeringskalkyler.
Fungera som ägarrepresentant gentemot interna och externa intressenter.
Följa upp nyckeltal och bidra till ständiga förbättringar inom förvaltningen.
Bidra till samverkan och ett professionellt arbetsklimat i gruppen.
Start: 1 oktober 2025 Slut: 30 juni 2026 (med möjlighet till förlängning 6 månader) Omfattning: 100% (40 timmar/vecka) Placering: Kombination av distansarbete och arbetsplats i centrala Stockholm.
Minst gymnasieutbildning.
Minst 5 års erfarenhet av att styra och följa upp affärs- eller entreprenadavtal.
Minst 5 års erfarenhet inom teknikförvaltning.
Minst 5 års erfarenhet av analys och uppföljning av avtalsförvaltning.
Meriterande erfarenheter
Eftergymnasial utbildning inom bygg, anläggning, fastighetsförvaltning eller motsvarande.
Minst 5 års erfarenhet av ekonomi- och resultatansvar i beställar- eller leverantörsorganisation.
Gedigen erfarenhet av arbete i leverantörsorganisation. Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen. Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Corazon Wiksell 070-586 93 11 eller corazon.wiksell@devotum.se
. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Devotum AB
(org.nr 556685-9293), http://www.devotum.se Arbetsplats
Devotum Kontakt
Corazon Wiksell corazon.wiksell@devotum.se 070-586 93 11 Jobbnummer
9492998