Teknikerkoordinator till Thomas Frick
OnepartnerGroup Jönköping AB / Maskiningenjörsjobb / Vellinge Visa alla maskiningenjörsjobb i Vellinge
2025-08-14
, Malmö
, Svedala
, Trelleborg
, Burlöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnepartnerGroup Jönköping AB i Vellinge
, Malmö
, Helsingborg
, Hässleholm
, Markaryd
eller i hela Sverige
Thomas Frick är sedan 1972 maskinleverantör till den träbearbetande industrin. Vi erbjuder maskiner inom träbearbetning för både små och stora aktörer. Våra kunder är tillverkare av kök, badrum, kontorsmöbler, inredning, planmöbler, dörrar och golv. Genom företagsgrupperingar täcker vi idag även medelstora och mindre snickerier, möbelfabriker och tillverkare av prefabricerade hus.
Vår framgångsformel bygger på högkvalitativa precisionsmaskiner som kombinerar optimal driftsäkerhet med bästa tänkbara produktivitet. Men vi hade aldrig nått så här långt om det inte vore för en konsekvent satsning på personlig service, omfattande reservdelslager och kundsupport. Våra kvalificerade servicetekniker arbetar nära kunden och är införstådda med dagens högt stående krav.
Vill du vara med och forma framtidens servicearbete inom träindustrin? Vi söker nu en nyckelperson till Thomas Frick, ett företag där teknik, utveckling och service står i centrum. Det här är en möjlighet för dig som är nyfiken, lösningsorienterad och gillar att ha många kontaktytor.
Thomas Frick har huvudkontor i Vellinge och ett servicekontor i Nässjö, denna roll kommer stationeras i antingen i Nässjö eller Vellinge.
Din roll hos oss
I din roll som servicekoordinator kommer du att ha en central roll i vår serviceorganisation och din huvudsakliga uppgift är att ansvara för våra servicebesök. Du kommer att ta emot bokningar för våra kunder, och planera arbetet för våra tekniker.
Du kommer också arbeta med driva planeringen och förberedelse inför nymaskininstallationer, detta tillsammans med servicechef, i detta tillhör kundkontakt, uppstartsmöte tillsammans med tekniker samt uppföljning,
Övriga uppgifter är :
Skapa servicepaket i samband med kundbesök eller andra beställningar från tekniker
Vara ett operativt stöd för teknikerna när de är ute på fält.
Planera och följa upp teknikers utbildnings- och utvecklingsinsatser..
Stötta servicechefen och aktivt delta i förbättrings- och utvecklingsinsatser inom serviceverksamheten.
Vi ser gärna att du har
Vi söker dig med god teknisk förståelse. Vi tror att du har erfarenhet från maskinindustrin, med fördel inriktat mot trä, kanske har du arbetat som tekniker, underhållspersonal eller något annat maskinrelaterat arbete och vill ta ett nytt steg i din karriär.
Det viktigaste för oss är att du är rätt person. Vi letar efter dig som är:
Nyfiken och positiv
Självgående och lösningsfokuserad
Strukturerad och duktig på att planera, samordna och följa upp
Kommunikativ, både internt och externt
Öppen för förändring och brinner för att utveckla arbetssätt
Din ansökan
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Eric Alverus på eric.alverus@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Jönköping AB
(org.nr 556676-6589), https://www.frick.se/ Arbetsplats
Thomas Frick AB Kontakt
Eric Alvérus eric.alverus@onepartnergroup.se Jobbnummer
9458658