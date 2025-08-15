Tekniker till Produktion
2025-08-15
Nu söker vi dig som vill bidra i komplexa produktutvecklingsprojekt där du arbetar med utmanande teknisk problemlösning vid maskin.
Ett utvecklande arbete
Vi söker dig som vill ha ett utvecklande arbete som tekniker vid våra moderna maskiner för tillverkning av flödesplattor för vätgasbränsleceller. Maskinparken du arbetar med består i dagsläget av högteknologiska maskiner för formning, laserskär, lasersvets, lasermärkning, läcksökning och dispensing.
Som tekniker har du en viktig roll i tidiga produktutvecklingsprojekt med våra kunder. Här deltar du med produktionsteknisk expertis för att testa och utvärdera hur vi bäst kan tillverka kundernas unika flödesplattor med god kvalitet.
När det är dags för kontinuerlig tillverkning i produktionen bidrar du med felsökning av hårdvara eller mjukvara i maskinerna.
Du samarbetar dagligen med kollegor inom produktionen samt med projektmedlemmar från andra avdelningar och dina dagar fylls med bla följande uppgifter:
Analys av mätdata och programmering av produktionsfiler utifrån produktionsritningar.
Systematisk felsökning av maskin för identifiering av mekaniska och digitala fel.
Rådgivning kring produktens tillverkningsbarhet inom skär, svets och märkning.
Du rapporterar till Produktionschefen och tjänsten är på dagtid.
Flödesplattor för framtidens energisystem
Cell Impact är ett innovationsdrivet företag som tillverkar flödesplattor för framtidens energisystem. Våra produkter används i bränsleceller och elektrolysörer - centrala teknologier i omställningen till fossilfri energi.
I våra moderna produktionslokaler arbetar cirka 35 kunniga och engagerade medarbetare med stark can-do-mentalitet och genuin vilja att göra skillnad. Vår tro på framtiden grundas på kundernas återkoppling att vi är unika - både i våra kunskaper om flödesplattor och i våra tekniska lösningar för storskalig produktion.
Den vi söker
Vi söker dig som har en tekniskt inriktad utbildning inom tex maskinteknik, laserteknik, alternativt några års erfarenhet från liknande arbete inom bearbetningsindustrin.
För att lyckas i uppdraget behöver du vara en vass teknisk problemlösare. Du förstår värdet i att arbeta med systematik när du felsöker maskiner och du är bekväm med både mekaniska och digitala utmaningar.
Du gillar att jobba självständigt med stort engagemang i dina uppgifter och samtidigt är du också en stark lagspelare som trivs med att arbete och nå framgång som ett lag där alla bidrar.
