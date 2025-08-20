Tekniker till Materialförsörjningen
2025-08-20
Brinner du för tekniska utmaningar och letar efter en varierande tjänst som kombinerar både praktiska och teoretiska moment? Låter det intressant, då ska du fortsätta läsa nedan!
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. Och på samma sätt som vi vill
förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du
vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
Materialförsörjningen är en del av Järnmalm strategi & teknik och har en koncernövergripande funktion, vilket innebär att du kommer ha kollegor inom alla våra verksamhetsområden. Vi ansvarar för centralförråden och skyddsförråden i Malmberget, Svappavaara och Kiruna, samt för Energiförsörjning. Verksamhetens gemensamma mål är att säkerställa hög tillgänglighet av material till verksamheten, både ovan och under jord.
Din dagliga arbetsmiljö kommer att vara i LKAB:s affärssystem IFS där du spelar en stor roll i vår materialförsörjning. Du kommer även att kontinuerligt följa upp lagerhållningen och i samarbete med underhålls- och produktionsavdelningarna avveckla material från förråden.
Som tekniker kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvar att inkludera:
- Föreslå förbättringar för förrådshållning
- Arbeta med standardiseringsfrågor
- Ge teknisk support och arbeta med systemfrågor
Det här har du med dig
För att lyckas i rollen som tekniker ser vi att du är en person som är ansvarstagande och med ett strukturerat arbetssätt planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du trivs med att samarbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Vidare är du flexibel och trivs i en föränderlig miljö där du anpassar dig efter nya förutsättningar.
Vi förväntar oss att du har
- Godkänd gymnasieutbildning eller motsvarande
- Svenska i tal och skrift
- B-körkort är ett krav för samtliga tjänster på LKAB
Meriterande
- Erfarenhet av underhållsplanering
- Tidigare erfarenhet av affärssystemet IFS
- Erfarenhet av tungindustri
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Malmberget
Omfattning: Heltid, dagtid
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta tillförordnad produktionschef Malin Rova
070-690 91 68 malin.rova@lkab.com
Fackliga kontakter:
Malmberget/Luleå
Unionen Södra Katarina Paganus, 0970-762 98
SACO-klubben Södra - Annika Taavoniku, 0970-795 32
Ledarna Södra - Johanna Dahlin, 010-144 50 16
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
