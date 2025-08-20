Tekniker till Materialförsörjningen

Luossavaara-Kiirunavaara AB / Lagerjobb / Gällivare
2025-08-20


Visa alla lagerjobb i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna, Pajala, Överkalix eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Luossavaara-Kiirunavaara AB i Gällivare, Kiruna, Luleå, Stockholm eller i hela Sverige

Brinner du för tekniska utmaningar och letar efter en varierande tjänst som kombinerar både praktiska och teoretiska moment? Låter det intressant, då ska du fortsätta läsa nedan!

Framtidens viktigaste jobb

Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. Och på samma sätt som vi vill
förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du
vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?

Din roll

Materialförsörjningen är en del av Järnmalm strategi & teknik och har en koncernövergripande funktion, vilket innebär att du kommer ha kollegor inom alla våra verksamhetsområden. Vi ansvarar för centralförråden och skyddsförråden i Malmberget, Svappavaara och Kiruna, samt för Energiförsörjning. Verksamhetens gemensamma mål är att säkerställa hög tillgänglighet av material till verksamheten, både ovan och under jord.

Din dagliga arbetsmiljö kommer att vara i LKAB:s affärssystem IFS där du spelar en stor roll i vår materialförsörjning. Du kommer även att kontinuerligt följa upp lagerhållningen och i samarbete med underhålls- och produktionsavdelningarna avveckla material från förråden.

Som tekniker kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvar att inkludera:

- Föreslå förbättringar för förrådshållning
- Arbeta med standardiseringsfrågor
- Ge teknisk support och arbeta med systemfrågor

Det här har du med dig

För att lyckas i rollen som tekniker ser vi att du är en person som är ansvarstagande och med ett strukturerat arbetssätt planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du trivs med att samarbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Vidare är du flexibel och trivs i en föränderlig miljö där du anpassar dig efter nya förutsättningar.

Vi förväntar oss att du har

- Godkänd gymnasieutbildning eller motsvarande
- Svenska i tal och skrift
- B-körkort är ett krav för samtliga tjänster på LKAB

Meriterande

- Erfarenhet av underhållsplanering
- Tidigare erfarenhet av affärssystemet IFS
- Erfarenhet av tungindustri

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.

Start: Enligt överenskommelse.


Plats: Malmberget

Omfattning: Heltid, dagtid

Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta tillförordnad produktionschef Malin Rova

070-690 91 68 malin.rova@lkab.com

Fackliga kontakter:



Malmberget/Luleå

Unionen Södra Katarina Paganus, 0970-762 98

SACO-klubben Södra - Annika Taavoniku, 0970-795 32

Ledarna Södra - Johanna Dahlin, 010-144 50 16

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
jämställdhet och mångfald i fokus.

Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Luossavaara-Kiirunavaara AB (org.nr 556001-5835), https://lkab.com/

Arbetsplats
Lkab

Jobbnummer
9468184

Prenumerera på jobb från Luossavaara-Kiirunavaara AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Luossavaara-Kiirunavaara AB: