Tekniker sökes till Lödde Husbilar
2025-11-11
Vi stärker vårt verkstadsteam och söker nu en erfaren reparatör med bakgrund inom husvagnar och husbilar. På vår verkstad genomförs ett brett utbud av reparationer, serviceuppdrag och montering av extrautrustning. Tjänsten är mångsidig och ställer höga krav på problemlösningsförmåga och teknisk kompetens. Erfarenhet av systematisk felsökning inom el är meriterande. Arbetet förutsätter även bred hantverksskicklighet då arbetsuppgifterna innefattar snickeri, dragning av vattenledningar samt reparationer av el- och värmesystem.
Vi lägger stor vikt vid förmågan att arbeta både självständigt och i team, samt hantera stressiga situationer. Vår verksamhet bygger på att leverera hög kundservice före, under och efter köp. Som servicetekniker förväntas du agera professionellt och förtroendeingivande gentemot kunder. B-körkort är ett krav och BE-körkort ses som meriterande.
Vi erbjuder en varierad tjänst inom ett stabilt familjeföretag baserat i Löddeköpinge, med över 35 års branscherfarenhet och totalt 8 anställda inom försäljning, butik och verkstad.
Observera att endast sökande med relevant branscherfarenhet kommer att beaktas.
Heltid, 100%
Arbetstid: 07.30-16.30
Provanställning tillämpas, därefter möjlighet till tillsvidareanställning.
Ansök genom att skicka CV och personligt brev till siw@loddehusbilar.se
.
Urval och intervjuer sker löpande - vi ser gärna att du skickar din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: siw@loddehusbilar.se
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556657-8273)
Terminalvägen 1
)
246 42 LÖDDEKÖPINGE
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Siw Jakobsson siw@loddehusbilar.se
9599340