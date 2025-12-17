Tekniker sökes i Malmö
2025-12-17
Vill du arbeta nära avancerad motorprovning och vara en nyckelperson för att hålla ett av fordonsbranschens mest spännande laboratorier i toppskick? Nu söker vi en tekniker som vill kombinera praktiskt arbete med tekniskt kunnande - och som trivs i en miljö där systemen är i gång dygnet runt och drifttiden är avgörande. Är det dig vi söker efter?Publiceringsdatum2025-12-17Om tjänsten
Perido söker en tekniker till vår kund, en global jätte inom fordonsbranschen. Denna tjänst är placerad på deras kontor i Malmö, där arbetet sker på plats.Arbetsuppgifter
Som tekniker hos vår kund blir du en viktig del av motordiagnostiklaboratoriets processystem - systemen som förser labbet med vatten, bränsle, luft och andra kritiska media. Du arbetar både förebyggande och operativt för att säkra funktion, kvalitet och tillgänglighet. Rollen passar dig som gillar att lösa problem, ta ansvar och utveckla både arbetssätt och utrustning.Arbetsuppgifter
Säkerställa underhåll av utrustning och utveckla förebyggande underhåll
Bidra till utveckling av metoder och instruktioner inom underhåll
Medverka i framtagande av långsiktiga underhållsplaner
Delta i sektionens operativa utveckling och OD-aktiviteter
Utföra arbetet på ett effektivt och strukturerat sätt
Förbereda och genomföra förebyggande och korrigerande underhållsåtgärder
Rapportera fel och brister enligt etablerade rutiner
Dokumentera och rapportera resultat - samt stödja införande av rutiner när de saknas
Upprätta och implementera åtgärdsplaner baserade på data och analys
Bidra till kontinuerliga förbättringar inom underhållsområdet
Följa säkerhets- och miljökrav för arbetsområdet
Tillämpa och utveckla PM-program för anläggnings- och laboratorieutrustning
Utföra arbetsledande uppgifter vid behov och stötta ingenjörsprojekt i labbet
Uppdatera processritningar och dokumentation
Dina egenskaper
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet inom ett relevant område och som trivs med att arbeta praktiskt, samtidigt som du gärna tar dig an teoretisk problemlösning. Som person är du självgående, tar egna initiativ och är van att lösa problem på ett strukturerat sätt. Du är flexibel i dina arbetsuppgifter och trivs i en miljö där du får ta ansvar, bidra till förbättringar och säkerställa hög driftsäkerhet i verksamheten.
Är det dig vi söker?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Har tidigare erfarenhet inom relevant område
Erfarenhet från praktiskt arbete och gärna inslag av teoretisk problemlösning
Kunskap om motorer och vattenkoppling
Kombinerar praktisk förmåga med teoretisk förståelse
Kan arbeta självständigt och ta egna initiativ
Lösningsorienterad och flexibel i arbetsuppgifter
Flytande i svenska i tal och skrift
Meriterande:
Utbildning inom fastighet, tekniskt arbete eller liknande områdeTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag till och med 2026-06-30, med stor möjlighet till förlängning. Start omgående.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35584 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen.
Om Perido
Varför heter företaget Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal interna medarbetare på våra huvudkontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
