Tekniker KIA
Malmö Bilcentrum AB / Maskinreparatörsjobb / Malmö Visa alla maskinreparatörsjobb i Malmö
2025-09-17
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö Bilcentrum AB i Malmö
Älskar du att jobba med bilar och ge det lilla extra för högre kundnöjdhet?
Vi letar efter dig som strävar efter att fortsätta utvecklas som personbilstekniker. Hos oss kommer du att arbeta på en auktoriserad Kia märkesverkstad, omgiven av ett team av skickliga tekniker. Dina arbetsuppgifter kommer att vara mångfacetterade och inkludera allt från mindre servicearbeten till större reparationer, felsökningar och förebyggande underhåll av personbilar. I vår verkstad bedriver vi även en allbilverkstad så arbete med främmande märken förekommer dock kommer största fokus att vara på Kia. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet från en bilverkstad och har erfarenhet av större arbeten. Har du erfarenhet av AC och vindrutejobb är det meriterande.Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
• Serva bilar enligt tillverkarens föreskrifter
• Reparera bilar enligt reparationsanvisningar både mindre och större reparationer
• Utföra uppdateringar
• Däckarbete/hjulinställning
• Felsökningar
• Göra i ordning nybilar. Utöver leveransservice kan du montera dragkrok, extraljus och andra tillbehör. Detta är vid behov.
Har du erfarenhet från nedan är det meriterande men inget krav.
• AC jobb
• Vindrutebyte
• Kia
I ditt arbete ingår även administrativt arbete då du skriver en utförlig rapport efter varje utfört arbete därför är det ett krav att kunna läsa och skriva på svenska. Många dokument är på engelska så du ska även kunna läsa och förstå engelska. Dokumenten hämtar du själv från våra system så datorvana är meriterande.
Anställningen är en tillsvidare tjänst på heltid med sex månaders provanställning. Kollektivavtal finns.
Välkommen med din ansökan redan idag. Vi hanterar bara ansökningar som inkommer som direktmejl från ansökande.
Ansökan skickas till akil.abrahim@malmobilcentrum.se
Märk din ansökan med tekniker. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
E-post: akil.abrahim@malmobilcentrum.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Bilcentrum AB
(org.nr 556543-9592)
Djurhagegatan 14 (visa karta
)
213 76 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malmö Bilcentrum AB Jobbnummer
9512627