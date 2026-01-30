Tekniker inom styr- och reglerteknik
2026-01-30
Vill du vara med och forma framtidens smarta fastigheter på Gotland?
Hos InControls får du chansen att arbeta med den senaste tekniken inom fastighetsautomation och bidra till energieffektiva lösningar som gör skillnad - både för våra kunder och för miljön. Vi är ett lokalt helägt företag som är marknadsledande på Gotland, och nu söker vi dig som vill växa tillsammans med oss i ett team där engagemang och utveckling står i centrum.
Din roll
Som tekniker inom styr- och reglerteknik blir du en nyckelperson i vårt arbete med installation, drift och service av styr- och reglersystem. Du får möjlighet att arbeta nära kunder och leverantörer och vara med och skapa smarta, hållbara lösningar för framtidens fastigheter.Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Installation och programmering av styr- och reglersystem (DUC/PLC).
Felsökning och service.
Kundkontakt och samarbete med leverantörer och partners.
Vi söker dig som
Har teknisk bakgrund, gärna inom el eller VVS.
Har goda datakunskaper och intresse för programmering (DUC/PLC är meriterande).
Är strukturerad, ansvarstagande och serviceinriktad.
Har B-körkort.
Är nyfiken och vill utvecklas - vi lär upp rätt person på plats!
Som person är du nyfiken och teknikintresserad, gillar att lösa problem och ser möjligheter där andra ser hinder. Du arbetar strukturerat och noggrant, tar ansvar för dina uppgifter och håller ordning och reda. Samtidigt är du social och relationsskapande, vilket gör att du trivs med kundkontakt och samarbete i team. Du är resultatinriktad och drivs av att leverera lösningar som gör skillnad.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Välkommen att kontakta Maria på LB Karriär om du har frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen:
Mail: info@lbkarriar.se
Telefon: 0498-201780
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
