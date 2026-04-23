Tekniker inom fiber - omgående start
2026-04-23
Är du en praktiskt lagd person med intresse för teknik och el? Vill du komma in i en framtidsbransch och utvecklas som tekniker? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Vi söker nu en tekniker till vår kund i Linköping med omgående start. Erfarenhet är meriterande - men vi lägger stor vikt vid din inställning, vilja att lära och personlighet.
Om rollen
Som tekniker kommer du att arbeta med installation och underhåll inom fiber. Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat kabeldragning, fibersvetsning och montage av kabelstegar.
Du arbetar tillsammans med en erfaren tekniker som stöttar och lär upp dig i arbetet.
Detta behov har uppkommit i samband med ett större projekt som kommer att pågå under cirka ett år på samma arbetsplats. För rätt person finns det goda möjligheter till fortsatt arbete efter projektets slut, beroende på framtida behov.
Kabeldragning och installation av fiber
Fibersvetsning
Montage av kabelstegar
Markarbete och förläggning av kabel
Samarbete i team med fokus på kvalitet och säkerhet
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Har ett tekniskt intresse och gillar att arbeta praktiskt
Är nyfiken, engagerad och vill utvecklas
Är ansvarstagande och har en god arbetsmoral
Trivs med fysiskt arbete och varierande arbetsuppgifter
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet - det viktigaste är att du har rätt inställning och vilja att lära dig yrket.
Har du erfarenhet inom fiber, el eller liknande arbete är det meriterande, likaså utbildning inom el och energi.Kvalifikationer
B-körkort (manuell)Övrig information
Plats: Linköping med omnejd
Arbetstid: Heltid, 07:30-16:00
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Anställning: Konsultuppdrag med goda möjligheter till förlängning
Tjänsten är säkerhetsklassad, vilket innebär att bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregister kommer att genomföras.
Välkommen med din ansökan - urval sker löpande! Så ansöker du
