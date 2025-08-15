Tekniker inom fastighet till ISS Facility Services
2025-08-15
ISS Facility Services söker nu en engagerad tekniker till ett långsiktigt och spännande drift- och underhållsuppdrag hos deras kund inom fordonsindustrin. Här får du möjlighet att arbeta med varierande uppgifter i en dynamisk arbetsmiljö tillsammans med ett kompetent och motiverat team.
OM TJÄNSTEN
ISS Facility Services har som mål att skapa en säker, attraktiv och hållbar arbetsplats för kundens medarbetare och besökare. Som tekniker spelar du en nyckelroll i att säkerställa detta. I denna roll ansvarar du för att säkerställa driften av fastigheternas tekniska system. Detta innebär ett brett spann av arbetsuppgifter som sträcker sig från tillsyn och skötsel av driftsystem till felavhjälpande underhåll och optimering av fastighetens system. Rollen innebär även arbete med långsiktigt planerat underhåll, dokumentation och deltagande i olika kundprojekt.
I tjänsten ingår att arbeta såväl självständigt som i nära samarbete med kollegorna i teamet. Beredskap och skiftarbete kan förekomma. Du kommer initialt vara anställd som konsult via oss på Academic Work men på lång sikt finns möjlighet att bli anställd av ISS själva.
Du erbjuds
• Att arbeta nära kompetenta medarbetare som du kommer få stort utbyte av, då ISS värnar om att hjälpa och utveckla varandra.
• Goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt.
Dina arbetsuppgifter
• Ansvara för tillsyn och skötsel av fastigheternas driftsystem, inklusive el, VVS och kyla.
• Utföra felavhjälpande och planerat underhåll.
• Arbeta med drift, utveckling och optimering av tekniska system.
• Medverka i kundprojekt och utföra uppdragsbaserade arbeten utöver avtalet.
• Dokumentera och föreslå förbättringar som bidrar till utveckling av leveransen, både internt och mot kund.
VI SÖKER DIG SOM
• Godkänd gymnasial utbildning
• Har erfarenhet av en teknisk roll inom fastighet eller industri
• B-Körkort
• God kommunikativ förmåga i svenska & engelska, både i tal och skrift då det krävs i det dagliga arbetet.
• Har grundläggande IT-kunskaper inom t.ex. Microsoft Office och ärendehanteringssystem.
Det är meriterande om du har
• Utbildningar/certifikat inom, travers-, lift- och truckkort, Heta arbeten och Fallskyddsutbildning.
• Erfarenhet av att arbeta inom ventilation
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Social
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
ISS värderingar är Kvalitet, Ansvar, Ärlighet och Entreprenörskap. Dessa värderingar kommer att vara fundamentala i hur vi arbetar. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa.
Läs mer om ISS här!
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15113843". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
