Tekniker inom dörrautomatik
2026-02-18
SÖKES:Dörrautomatikstekniker till SafeTeam i MölndalFINNES:En av de bästa arbetsplatserna du kan få!
Mattias på SafeTeam berättar:
Vi har en bra kamratskap på SafeTeam, vi ställer upp för varandra och man blir alltid bra bemött.
Klicka här för att läsa en längre intervju med Mattias.
Varför jobba på SafeTeam?
Vi på SafeTeam är övertygade om att vi kan göra fantastiska saker tillsammans när vi trivs och mår bra på vår arbetsplats. Därför jobbar vi medvetet med att skapa en arbetsmiljö och kultur som ger hög trivsel för alla medarbetare. Vi lever våra värderingar; Schyssta, Servicefokuserade och Säkra.
SafeTeam är stort nog för att erbjuda utvecklingsmöjligheter, stabilitet, kollektivavtal och fördelaktiga villkor - men samtidigt litet nog för en alldeles speciell och familjär stämning. Vi jobbar med ett brett produktutbud, allt ifrån passersystem, lås och larm till kameraövervakning, dörrautomatik, inbrottsskydd och brandskydd. Här hamnar du i gott sällskap, vi är cirka 200 härliga kollegor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Mölndal, Trollhättan och Stenungsund.
Vad ingår i jobbet?
Som dörrautomatikstekniker på SafeTeam kommer du att montera, installera och serva olika typer av dörrautomatiker i privat och offentlig miljö. Du kommer att ställas inför många spännande och intressanta utmaningar. Jobbet tar dig ut till många av våra trevliga kunder i regionen. I den här rollen erbjuder vi förmånsbil.
Var?
Du utgår oftast från hemmet när du börjar din arbetsdag. Om du utgår du från kontoret, är det från vår lås- och säkerhetsbutik i Mölndal, där tekniker och projektörer inom lås och dörrautomatik har sin bas. Tillsammans är vi ca 20 personer som jobbar i Mölndal. Är du en person som bidrar till vår fina laganda och positiva stämning? Då kommer du att trivas hos oss!
Vad kan du?
För att kvalificera dig till denna tjänst vill vi att du har:
minst 3 års erfarenhet som dörrautomatikstekniker
B-körkort
förmåga att ge hög service - "det där lilla extra" - till såväl kunder som kollegor. Service i särklass är nämligen kärnan i vår företagskultur.
Vi ser även erfarenhet av regler kring tillgänglighet och säkerhet i dörrmiljöer som en stor fördel. Därtill är kompetens inom svagström och säkerhetssystem viktigt, då det är en central del av arbetet.
Passar vi ihop?
Vi lägger stor vikt vid vem du är som person. Vi vill nämligen att du ska passa in i vårt team, trivas och stanna länge! Jobbar du hos oss kommer vi göra allt vi kan för att det ska bli så. Vi hoppas på samma ärliga engagemang från dig.
Vi har formulerat det såhär:
SafeTeams medarbetarlöfte Du får jobba i ett proffsigt och familjärt företag där vi vill varandra och våra kunder väl. Här finns en genuin vilja att alltid göra sitt bästa. Vi gör det tillsammans, medarbetare och ledare har ett tätt samarbete hos oss. Det är viktigt att du tar ansvar och är prestigelös för att trivas, i utbyte får du möjligheter att utvecklas, en riktigt härlig gemenskap och en tillvaro som präglas av öppenhet och hjälpsamhet.
Nyfiken på vad andra SafeTeam:are säger?
Se filmen där flera medarbetare berättar om hur det är att jobba på SafeTeam.
När kan du börja?
Har vi fångat ditt intresse? Härligt! Vi intervjuar löpande, så vänta inte med din ansökan. Tjänsten kommer att tillsättas så snart vi hittar den rätta.
Frågor?
Vill du veta mer om jobbet? Hör av dig till Torgny Skog, platschef Mölndal, torgny.skog@safeteam.se
I den här rekryteringen har vi valt samarbetspartners och annonsvägar. Vi tackar därför vänligt men bestämt nej till vidare kontakter med rekryterings- och bemanningsföretag.
Eftersom vi är verksamma i säkerhetsbranschen görs en kontroll i Polisens belastningsregister samt en ekonomisk bakgrundskontroll inför anställning. Vidare behöver du vara flytande i svenska i tal och skrift.
Eftersom vi är verksamma i säkerhetsbranschen görs en kontroll i Polisens belastningsregister samt en ekonomisk bakgrundskontroll inför anställning. Vidare behöver du vara flytande i svenska i tal och skrift.
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7085936-1848777". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Safeteam i Sverige AB (org.nr 556336-1681)
Flöjelbergsgatan 17
)
431 37 MÖLNDAL
SafeTeam Jobbnummer
9750130