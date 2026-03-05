Tekniker inom Brandskydd
Avdelningen Brand och Säkerhet på RISE söker nu en ny medarbetare till enheten Brandskydd som vill bidra till ett säkrare samhälle.
Om oss Vi på Brandskydd är idag ca 20 medarbetare och arbetar primärt med kunduppdrag och forskningsprojekt relaterade till brandskydd inom olika delar av samhället med fokus mot industri och fordon. Vi är lokaliserade framför allt i Borås där vi har brandrelaterade test- och demonstrationsmiljöer. Det är dit till våra brandhallar vi nu söker dig och din kompetens. Enheten är mycket aktiv inom brandprovning av fordon och fordonskomponenter, olika typer av batterier och dess säkerhet, olika släckmedel och släcksystem samt studier av bränders utveckling i olika uppställningar för kunder eller inom forskningsprojekt.
Om rollen Som tekniker kommer du bli del av ett team med provningsingenjör, forskare och tekniker. Du kommer bidra genom att utvärdera produkters brandegenskaper och funktioner hos olika släck- och brandsäkerhetssystem. Arbetet innebär bland annat att tillsammans med projektledare och andra tekniker planera och utföra riskbedömning inför brandförsök, bygga upp attrapper eller miljöer som ska brandprovas, utföra mätningar, dokumentera provningarna och övervaka samt vara redo att rycka in för släckningsarbete om så krävs. Alla dessa moment kräver flera personer från teamet vilket förutsätter god samarbetsförmåga, både för säkerhetens skull och för att uppnå rätt kvalitet på provningen.
Arbetet är mycket skiftande eftersom vi inte alltid utför standardiserade provningar, det handlar ofta om försök som är utformade för att undersöka något speciellt åt en kund eller inom ett forskningsprojekt. Det ställer höga krav på våra medarbetare vad gäller problemlösning, kreativitet och flexibilitet och även en viss fysisk styrka och rörlighet. Eftersom flera av våra försök potentiellt skulle kunna medföra fara för personal och utrustning är stor noggrannhet och ett grundligt säkerhetstänkande extremt viktigt. Det finns flera andra labb inom avdelningen och det är också viktigt att vara flexibel och kunna hjälpa varandra om behov uppstår. Det händer också att det finns behov av att genomföra provningar och mätningar i fält.
Placering för tjänsten är Borås.
Vem är du? Du har en gymnasial hantverksutbildning (el, verkstad eller liknande) och flerårig praktisk teknisk yrkeserfarenhet, exempelvis inom verkstadsteknisk, byggnadsteknisk, el och elektronik eller fordonsteknisk. Du får gärna ha ett speciellt intresse för och erfarenhet av elektronik, mätteknik och analysinstrument, men det är inget krav. Tidigare erfarenhet från arbete med batterier är också meriterande, liksom erfarenhet från arbete med högspänning för fordon (>60 V likspänning) samt övrig erfarenhet av arbete med el.
Som person är du van att tänka kritiskt och tycker om att arbeta strukturerat och analyserande. Du är ansvarstagande, initiativrik med god förmåga att arbeta självständigt såväl som i team och är inte rädd för att ta i om så behövs. Eftersom du som tekniker har kundkontakter och en del av kunderna är internationella är det viktigt att kunna kommunicera väl både på svenska och engelska i tal och skrift.
Är vi rätt för varandra? På RISE Brandskydd arbetar vi med provning och forskning i absolut framkant - från elfordon och batterier till fordonskomponenter, släcksystem samt avancerade mätningar och gasanalyseri våra labb. Men det som verkligen gör vår arbetsplats speciell är människorna. Det starka samarbetet är grunden i allt vi gör.
Arbetet är omväxlande och spännande - varje provning har sina unika utmaningar och lösningar. Du är med och skapar tester, föreslår hur brandförsök ska gå till och samarbetar tätt med både forskare och andra tekniker. Det krävs en viss kreativitet, och just det är något våra kunder uppskattar: att vi hittar smarta, säkra och innovativa sätt att testa. Välkommen till hela Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner!
Välkommen med din ansökan! Låter detta intressant och du vill veta mer är du välkommen att kontakta rekryterande chef på Brandskydd, Enhetschef Anders Lönnermark, +46 10 516 56 91. Sista ansökningsdag är 29 mars, 2026. Urval och intervjuer sker löpande under och efter ansökningsperioden.
Våra fackliga representanter är: Ingemar Petermann, SACO, +46 10 228 41 22 och Linda Ikatti, Unionen, +46 10 516 51 61. Så ansöker du
