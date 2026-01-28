Tekniker Driftledningscentralen Danderyds Sjukhus
ISS Facility Services AB / Fastighetsskötarjobb / Danderyd Visa alla fastighetsskötarjobb i Danderyd
2026-01-28
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ISS Facility Services AB i Danderyd
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och snart firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
Är du vår nya DLC-tekniker?
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och snart firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
Vill du vara med och driva tekniken på ett av Sveriges största akutsjukhus?
Till vår driftledningscentral på Danderyds sjukhus söker ISS nu engagerade tekniker som vill göra skillnad - varje dag. Trivs du i en tekniskt avancerad miljö där din insats verkligen betyder något? Då kan det här vara din nästa utmaning!
Om rollen
Som tekniker i driftledningscentralen blir du en nyckelspelare i en av Sveriges mest komplexa och samhällskritiska fastigheter. Här arbetar du med allt från styr- och övervakningssystem till felsökning av tekniska anläggningar - och bidrar aktivt till att sjukhuset fungerar dygnet runt.
Ditt uppdrag:
• Drift- och larmövervakning av avancerade tekniska system
• Tillsyn av elförsörjning och reservkraft och rörpost
• Felsökning och åtgärder inom värme, kyla, medicinska gaser och ventilation
• Övervakning av brand- och sprinklersystem
• Avhjälpa ärenden och arbeta operativt i driftteamet
• Direktkontakt med kund och andra tekniska team
Tjänsten innebär arbete dagtid, med krav på flexibilitet att vid behov tjänstgöra under obekväm arbetstid för att täcka upp vid semester och sjukfrånvaro. Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan inledas med provanställning.
Varför ISS?
ISS Facility Services storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att People make Places. ISS erbjuder bland annat utbildningar och talangprogram - allt för att du ska engageras och utvecklas på jobbet.
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS Facility Services är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktiv arbetsplats.
Hos oss får du arbeta tillsammans med kompetenta kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap. ISS är en global aktör, vilket innebär stora utvecklingsmöjligheter - både i Sverige och internationellt. Vi tror på att satsa på våra medarbetare genom utbildningar, karriärprogram och en stark gemenskap.
Vi står för värderingar som kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Hos oss får du vara med och skapa trygghet, stabilitet och framtid - varje dag.
Vi söker dig som:
• Har relevant teknisk utbildning, gärna med inriktning på el, VVS, reservkraft och rörpost
• Utbildad elektriker i grunden
• Har erfarenhet av övervakningssystem som Citect eller SCADA
• Har goda IT-kunskaper och är van vid att jobba i t.ex. Office-paketet och fastighetssystem
• Är kommunikativ, lösningsorienterad, strukturerad
• Behärskar svenska i både tal och skrift
Säkerhet & Ansökan
Vi hoppas att vi väckt ditt intresse, observera att tjänsten omfattar säkerhetsprövning med registerkontroll.
Sista ansökningsdag är 28 Februari, rekryteringen sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Vi rekryterar kompetensbaserat och processen kan innehålla intervjuer, referenstagningar och tester. Vid frågor, kontakta gärna: Peter Gezelius - peter.gezelius@se.issworld.com Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iss Facility Services AB
(org.nr 556410-3280) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ISS Facility Services AB Jobbnummer
9710497