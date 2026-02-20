Teknikansvarig lågspänning Järnväg
Hos WSP Järnväg arbetar du i några av Sveriges mest avancerade infrastruktursatsningar - projekt som kräver teknisk precision och innovativa lösningar. Vår organisation växer och vi satsar på din kompetensutveckling genom utbildningar, mentorskap och kunskapsutbyte. Här får du möjlighet att utvecklas under paraplyet av stora, multidisciplinära uppdrag.
Om WSP Järnväg WSP Järnväg är en nationell subsektor inom WSP som består av ca 200 medarbetare representerade runt om i Sverige, globalt är vi över 7 000 inom Rail & Transit. Inom subsektor Järnväg finns kompetens representerade för samtliga discipliner såsom mark, bana, elkraft, kontaktledning, signal, tele, kanalisation, trafik och kapacitet och tidiga skeden. Samtliga medarbetare, både nationellt och internationellt, binder samman sin kompetens genom att jobba i stora multidisciplinära såväl som mindre uppdrag.
Under 2025 är vi verksam uppdrag såsom bland annat Hallsberg-Stenkumla, Norrbotniabanan, Mälarbanan, Maria-Helsingborg, Fyra Spår Uppsala, Malmbanan, Sävenäs, Laxå och Ostlänken. Vi är delaktiga i alla skeden i järnvägsprocessen från tidiga planskeden till besiktning av färdig anläggning och rådgivande inom underhåll. WSP är ledande inom utveckling av Railsys och ERTMS där vi under flera år varit delaktiga i utrullningen och utvecklingen inom ERTMS-införandet i Sverige både i systemhandlingsskede, bygghandlingsskede, utvecklingsprojekt och kapacitetsstudier. Nu vill vi bli fler och söker vår nästa teknikansvarig inom lågspänning.
Om tjänsten Som teknikansvarig inom lågspänning kommer du att leda teknikområdets projektering inom större järnvägsuppdrag. Du tar fram underlag för berörda entreprenörer, söker tekniska lösningar och författar tekniska projekteringsbeskrivningar och mängdförteckningar. Du har hög teknisk kunskap och blir WSPs ansikte utåt mot kund för lågspänning. I rollen stöttar du uppdragsledningen i olika järnvägsuppdrag med resursplanering, bemanning och samordning för att säkerställa en lyckad leverans.
Utöver att du blir en del av en lokal teknikövergripande grupp inom järnväg kommer du även vara en del av ett nationellt team av rutinerade projektörer inom lågspänning/elkraft och/eller fjärrstyrning med gedigen erfarenhet inom detaljprojektering, anbudsförfrågningar och tekniska specifikationer.
Arbetet är varierande med många kontaktytor då uppdragsgrupperna ofta består av kollegor inom andra discipliner och tekniker i både järnvägsspecifika och multidisciplinära uppdrag. Kunder och samarbetspartners finns både lokalt i Sverige men även internationellt, vilket gör att engelskan används på daglig basis.
Visste du att du kan bli delägare i WSP genom vårt globala aktieprogram - där vi som arbetsgivare förmånligt ökar din ägarandel när du investerar? Så växer vi tillsammans!
Din profil Vi söker dig som har hög teknisk kompetens inom lågspänning och mycket god förståelse för järnvägsaffären och -uppdragen i sin helhet. Du har troligtvis arbetat i roller relaterade till järnvägsprojektering inom lågspänning under flertalet år.
Eftersom denna roll är samordnande, såväl nationellt som över landsgränser, behöver du ha mycket goda kunskaper i svenska såväl som engelska i tal och skrift.
Sista ansökningsdag Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan senast 19 mars.
Välkommen med din ansökan!
OM WSP I SVERIGE WSP är en av världens ledande teknikkonsulter. Med en enastående bredd av ingenjörer, rådgivare och forskare förenas våra globala talanger för att utveckla lokala lösningar.
WSP är verksamma i över 50 länder och har cirka 73 000 medarbetare, eller som vi säger Visionärer. På WSP i Sverige jobbar cirka 3 800 konsulter med att leverera innovativa projekt inom transport, infrastruktur, byggnation, miljö, projektledning, strategisk rådgivning och energi.
