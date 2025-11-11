Teckenspråkig stödpedagog
Teckenspråk och Tillgänglighet i Stockholm ek. f / Behandlingsassistentjobb / Stockholm Visa alla behandlingsassistentjobb i Stockholm
2025-11-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Teckenspråk och Tillgänglighet i Stockholm ek. f i Stockholm
Teckenspråkig stödpedagog till Teckensurras dagliga verksamhet
Teckenspråk och Tillgänglighet, ToT, söker en driven, kreativ person till Teckensurras dagliga verksamhet och dess webbredaktion.
ToT arbetar med teckenspråksuppdrag och kompetensutveckling. Vi samarbetar med föreningar, företag, myndigheter och organisationer i olika uppdragsformer.
I verksamheten finns Teckensurras dagliga verksamhet, som är en stor daglig LSS verksamhet för vuxna döva/ hörselskadade/ hörande teckenspråkiga deltagare med flerfunktionsvariationer. Verksamheten i sitt slag är unik i Sverige och består av 21 deltagare som arbetar på olika arenor tillsammans.
Teckensurra är en yrkesinriktad daglig verksamhet med media/ friskvårdsprofilering. Den vänder sig till teckenspråkiga vuxna med flerfunktionsvariationer som gemensamt är i behov av en stimulerande teckenspråkig miljö.
Teckensurra driver en webbredaktion; www.teckensurra.se.
I tjänsten ingår
Att tillsammans med övriga stödkollegor ansvara för att arbeta utifrån rätt insatser som stärker individens möjlighet att arbeta och fungera så självständigt som möjligt. Du ska motivera deltagarna i sitt webbredaktionsarbete och leda framåt mot uppsatta mål.
Vi söker en mångsidig, driven person som kommer vara en viktig del i det pedagogiska arbetet. Du har nära daglig kontakt med deltagarna. Målet är att varje person som ingår i arbetsgruppen skall bidra till att öka delaktighet och inkludering i vårt samhälle.Publiceringsdatum2025-11-11Kvalifikationer
• Adekvat utbildning/ erfarenhet
• Erfarenhet av film, fotografering, redigering och animering
• Erfarenhet av Adobes programvara
• Goda kunskaper i teckenspråk
• Lösningsfokuserat förhållningssätt-alltid deltagaren i fokus. Du är lyhörd, kreativ och empatisk.
• Erfarenhet av att bemöta människor med varierande språklig och kulturell bakgrund utifrån ett pedagogiskt perspektiv.
• God organisations och samarbetsförmåga.
• Flexibelt förhållningssätt, idérik- förstår att arbeta utifrån uppsatta mål.
Meriterande
Intresse och ambitioner inom friskvårdande insatser. Erfarenhet av att leda grupper.
Vi är ett glatt gäng som sitter i ljusa fina lokaler centralt på Gärdet i Stockholm. Vi välkomnar sökande vill bidra till en kreativ anda!
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Omfattning: 80 %
ToT tillämpar kollektivavtal mellan Fremia och Kommunal. Tillträde tidigast 2026- 01- 19. Individuell lönesättning.
Ansökan med löneanspråk lämnas senast 2025- 12- 12. Vi hanterar ansökningarna löpande.
Frågor kring ansökan och tjänsten besvaras via mail/ sms
Välkommen med din ansökan!
Christin Karlsson, verksamhetschef: christin.karlsson@totstockholm.se
Telefonnummer: 070-5209272
Elin Edman, samordnare: elin.edman@totstockholm.se
Telefonnummer: 070-7750613
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
E-post: christin.karlsson@totstockholm.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Stödpedagog". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Teckenspråk och Tillgänglighet i Stockholm ek. f
, http://www.teckensurra.se
Sandhamnsgatan 60 (visa karta
)
115 60 STOCKHOLM Arbetsplats
Teckenspråk & Tillgänglighet i Kontakt
Samordnare
Elin Edman elin.edman@totstockholm.se 0707750613 Jobbnummer
9598150