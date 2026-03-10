Technical customer support till Telenor Connexion!
2026-03-10
Telenor Connexion är pionjärer på IoT/M2M-marknaden, branschledande inom området med världskända företagsjättar som efterfrågar deras produkter och förstklassiga service. Har du tidigare erfarenhet av support och vill fortsätta göra karriär inom branschen? Då kan du vara precis den vi söker!Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
I rollen som IoT Support Specialist inom telekom ansvarar du för att leverera förstklassig service till Telenor Connexions företagskunder genom att proaktivt upptäcka problem, felsöka för att hitta grundorsaken samt komma fram till den bästa lösningen. Kunderna använder Telenors tjänster som grund för att bygga sina IoT-produkter, där stor vikt ligger på stabilitet och funktion.
Teamet arbetar i skift för att bemanna support inom telekom som är öppen dygnet runt. Rollen innebär alltså rullande skiftschema, både dag, kväll, natt och helger. I stora drag består schemat av en 8 veckors rotation, där 4 av dessa veckor är normal dagtid måndag till fredag, en av dessa veckor är jourvecka och fyra veckor används för att gå tre skiftomgångar. En omgång är Morgon, Morgon, Eftermiddag, Eftermiddag, Natt, Natt, ledig i 3 dagar. Allt arbete utförs på Telenor Connexions kontor i Karlskrona.
Om du kommer långt i processen kommer kunden att genomföra en bakgrundskontroll i form av belastningsregister, säkerhetsprövning och hälsokontroll.
Du erbjuds
En möjlighet att komma in på ett internationellt bolag med enorma utvecklingsmöjligheter. Om du visar framfötterna här, finns det goda möjligheter till ett långsiktigt arbete. Samtliga av våra tidigare konsulter har blivit fast anställda.
En gedigen introduktionsprocess där du kommer att få en tydlig inblick i bolaget och i rollen.
En dedikerad konsultchef som kommer att guida dig i din utveckling, under hela anställningsprocessen.Dina arbetsuppgifter
Teknisk kundsupport dygnet runt
Övervakning/Monitorering av kärn- och internationell trafik
Kundkontakt med teknisk felsökning
Incident management, Problem management, Change management
Rapportering och uppföljning av relevanta KPI:er
Dokumentation av rutiner och processer
Vi söker dig som
Har ett genuint intresse för teknik och får energi av att hjälpa andra med din kompetens
Har erfarenhet av service eller kundsupport, gärna inom IT
Flytande i engelska och svenska, både i tal och skrift
Möjlighet att vara på plats inom en timme under jourpass
Det är meriterande om du har
Arbetslivserfarenhet från liknande roll inom telekom, IT och felsökning
Erfarenhet av IoT (Internet of Things)
Erfarenhet av API:er och SQL
Förståelse för nätverksprotokoll som TCP/IP, DNS, DHCP och routingprinciper
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Ordningsam
Ansvarstagande
Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OUTIAK". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
211 25 MALMÖ Jobbnummer
9789251