Technical Account Manager till Stockholm

Är du en driven och engagerad person med ett intresse för IT? Motiveras du dessutom av att lösa utmaningar och arbeta med andra tekniskt kunniga kollegor? Hos Nordlo Advance får du komma till en arbetsgivare med stabil grund där du får möjlighet att utveckla dina tekniska kompetenser! Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2025-12-15Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta med flera av våra större kunder där du blir en självklar del av kundens IT och deras resa framåt.
Vi söker dig som vill vara en tydlig rådgivare till våra kunder. Du arbetar operativt och strategiskt, både i vardagen samt är en del av kundens resa och planerar deras IT framåt.
Som TAM (Technical Account Manager) ansvarar du för att främja en god kunddialog tillsammans med kundteamet och sköta drift samt utveckling av kundens miljö som ofta innehåller servrar, nätverk, datorer, databaser etc.
Utöver det dagliga arbetet som TAM ser vi också att du ingår i Nordlo Advance projektteam som hantera migreringar av nya kunder.
Om dig
Vi söker dig som:
Har minst 5 års erfarenhet inom branschen. Har social kompetens och tycker om att ta eget ansvar. Har flytande kunskaper svenska och engelska då daglig kommunikation sker i språken.
Som person ser vi även att du är initiativtagande och inte räds för att ta egna beslut. Du har utöver det ett påtagligt teknikintresse och drivs av att lösa utmaningar utan tydliga ramar och riktlinjer. Vidare ser vi det som viktigt att självständigt kunna driva sitt arbete framåt och att du har god förmåga att prata med kunder och ge god service.
Kompetenser inom följande teknikområden är meriterande:
- Windows och Linux
- IT-drift och serverhantering
- Microsoft 365: Exchange, Teams, Azure, Active Directory, Purview och Entra ID
- Powershell och automatisering
- Klienthantering: SCCM och Intune
- Migreringar från On prem miljö till Microsoft 365 & Azure
Vanliga uppgifter i vardagen
Som TAM arbetar du dagligen med följande uppgifter:
- Drift och utveckling av kundens IT-miljö.
- Dialog med kund och användare.
- Rådgivning internt och externt.
- Lösa eskalerade incidenter.
- Lösa komplexa problem i kundernas miljöer.
- Design och implementation av nya tekniska miljöer.
- Leda projekt för befintliga kunder
- Genomföra migreringar från on prem till MS365/Azure
Om Nordlo
Nordlo är en av Nordens ledande aktörer inom moln och infrastruktur. Vi erbjuder skalbara driftlösningar, managerade tjänster och full outsourcing av IT- och digitaliseringstjänster till företag och offentliga verksamheter. Genom nära samarbete och med ansvarsfulla val av innovativ teknik hjälper vi våra kunder att stärka sin konkurrenskraft och driva digitaliseringen framåt.
Nordlo omsätter 2,4 miljarder SEK, har ca 1000 anställda på orter över hela Sverige och stora delar av Norge. 12 år i topp på kundnöjdhet.
Vill du veta mer? På vår hemsida kan du läsa om vår verksamhet, kundcase och våra medarbetare. Ersättning
