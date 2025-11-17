Teamledare VIR-enheten barn
Teamledare VIR-enheten barn
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess.
Trivs du i en vägledande roll och gillar att driva utveckling? Till vårt barnteam söker vi nu en vikarierande teamledare som har intresse för ledarskap och är duktig på att skapa engagemang.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på 9-12 månader.
Som teamledare är du ett konsultativt och tryggt stöd för socialsekreterarna i deras dagliga arbete. Du fördelar arbetsuppgifter och stöttar och vägleder även i individärenden. Genom att säkerställa hög kvalitet i bemötande, rättssäkerhet och tillgänglighet bidrar du till att utveckla verksamheten och göra skillnad för dem vi finns till för.
Du leder och utvecklar teamet både som grupp och i arbetssätt. Tillsammans med kvalitetsgruppen tar du fram och implementerar rutiner som stärker och utvecklar teamets handläggning. Samverkan, både internt och externt, är en viktig del av din roll och du deltar i olika samverkansforum. Du arbetar nära ytterligare tre teamledare, och tillsammans med dem och enhetschefen utgör du ledningsteamet för enheten.
Din kompetens
Du har socionomexamen och erfarenhet av handläggning av barnärenden i alla delar - från förhandsbedömning till uppföljning. Du har god kunskap om socialtjänstlagen och LVU, och är utbildad i BBIC och van att arbeta enligt metoden. Har du sedan tidigare erfarenhet av arbete kopplat till våld i nära relationer och/eller till hedersrelaterat våld samt arbetat utifrån LBSB ser vi det som ett plus. Det är också positivt om du arbetat i en arbetsledande roll.
Du tycker om att motivera och vägleda andra och har lätt att skapa engagemang och delaktighet. Vi söker dig som trivs med att ta ansvar, driva processer framåt och har förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett strukturerat och effektivt sätt. Samarbete med teamet och med andra samarbetspartners är för dig en självklar del av arbetet och du möter andra med respekt, värme och lyhördhet.
Eftersom resor kan förekomma i tjänsten är det ett plus om du har B-körkort.
Var 4:e vecka behöver du vara beredd att stanna kvar efter arbetstid om det inträffar något akut som inte hinner slutföras under arbetsdagen. Schema för detta görs upp med dina teamledarkollegor.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder
Hos oss på VIR-enheten arbetar kunniga och engagerade socialsekreterare och teamledare med alla delar som berör våld i nära relationer. Vi arbetar med våldsutsatta, våldsutövare och barnen i dessa relationer men även med heders- och prostitutionsfrågor. Utifrån ett helhetsperspektiv utvecklar vi ständigt våra arbetssätt och metoder för att stödja dessa viktiga målgrupper. Vårt mål är att alla som söker vår hjälp, efter avslutad insats, ska kunna leva ett självständigt liv fritt från våld.
Enheten är samlad under samma tak och indelade i två team, ett barnteam och ett vuxenteam. Vi är otroligt stolta över hur vi byggt upp vår enhet med ett arbetssätt som ligger i framkant. Vi är ett prestigelöst gäng som jobbar tätt tillsammans och berikar varandra på olika sätt. Vi gillar varandra, har en fin sammanhållning och har också roligt ihop.
Vi tror på tillit och frihet under ansvar. Det innebär att du själv planerar din arbetsdag, har flextid och möjligheten att viss del av tiden arbeta på distans.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Övrig information
Välkommen till Västerås stad - Västmanlands största arbetsgivare. Vi är 11 000 kollegor som tillsammans får en hel stad att fungera. Vi vet att det är i våra möten vi kan göra skillnad, oavsett om det är i våra verksamheter eller digitalt. Därför är vår värdegrund Alltid bästa möjliga möte en viktig del i vårt uppdrag.
