Teamledare till Ungdomsenheten
Trelleborgs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Trelleborg Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Trelleborg
2025-12-12
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trelleborgs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen i Trelleborg
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar utifrån allas rätt till en meningsfull fri tid. I alla våra verksamheter skapar vi möjligheter för människor att mötas, samskapa, uppleva och delta i varierat utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter för alla. Kultur och fritid är viktiga pusselbitar i ett växande Trelleborg och vårt arbete bidrar till attraktivitet, trygghet samt livskvalitet och folkhälsa.
Ungdomsenheten ingår i avdelningen Ung kultur och fri tid tillsammans med Kulturskolan som vi har ett nära och kreativt samarbete med.
Med dem delar vi ett viktigt uppdrag med att nå fler av kommunens barn och unga och erbjuda dem en meningsfull fritid på trygga och inspirerande platser.
Vårt arbete tar stöd i både kommunens kulturpolitiska program och i kommunens hållbarhetsmål och just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi står i startgroparna för att skapa nya arbetssätt, samarbeten och strukturer som gör det möjligt för fler unga att hitta sin plats i våra verksamheter. Målet är att öka delaktigheten och bredda deltagandet så att ännu fler barn och unga får chans att upptäcka, utvecklas och känna gemenskap.
Arbetsplatsen
Du kommer att arbeta som teamledare med ett verksamhetsnära uppdrag för ett av två team bestående av två fritidsgårdar, varav en ligger i centralorten och en på landsbygden. I rollen ingår både ledarskap och att aktivt delta i det dagliga arbetet på fritidsgårdarna. Teamen samarbetar tätt med gemensamma åtaganden. På kommunens 4 fritidsgårdar möts du av engagerade, kompetenta och trevliga kollegor med olika bakgrund och specialinriktningar. Verksamheten består av öppen fritidsgårdverksamhet. Målgruppen för Trelleborgs fritidsgårdar är barn från 4:e klass upp till och med 17 år. Fritidsgården är öppen måndag-lördag.Arbetsuppgifter
Som teamledare på Ungdomsenheten har du en viktig roll i att bidra till utvecklingen av enheten samt forma innehållet i den dagliga verksamheten. Tillsammans med övriga kollegor i enheten planerar och genomför du olika arrangemang.
Fritidsgårdarna samarbetar ofta i olika projekt samt med andra enheter på förvaltningen och tar ett gemensamt ansvar för kommunens unga. Det finns också ett väl fungerande samarbete med andra samhällsaktörer som polis, skola, socialtjänst, trygghetsvärdar och föreningar där vi förväntas att vara en aktiv del.
Arbetstiden är förlagd i huvudsak på eftermiddagar/kvällar och helger. Fältverksamhet förekommer.
Som teamledare ska du samordna och stödja det dagliga arbetet inom teamet för att säkerställa en effektiv och kvalitativ verksamhet genom att:
• Vara en kunskapsresurs och stöd för kollegor i det operativa arbetet.
• Främja samarbete inom teamet och mellan teamen.
• Främja en god arbetsmiljö
• Bidra till att verksamhetens mål och riktlinjer efterlevs i det dagliga arbetet.
• Fungera som en länk mellan medarbetarna och närmaste chef, särskilt i frågor som rör arbetsfördelning och verksamhetsutveckling.
Teamledaren arbetar nära både kollegor och närmaste chef, med fokus på att:
• Stödja och vägleda medarbetare/kollegor i praktiska och vardagliga frågor.
• Underlätta arbetsfördelning och samordning av uppgifter inom teamet, i enlighet med överenskomna rutiner.
• Delta i utvecklings- och förbättringsarbete för att effektivisera arbetsprocesser.
• Arbetar operativt i verksamheten
Teamledaren har inget formellt personal-, budget- eller ekonomiansvar, men har en viktig roll i att:
• Stödja och inspirera kollegor till att ta ansvar för sina arbetsuppgifter.
• Säkerställa att teamets arbete utförs enligt gällande riktlinjer och kvalitetskrav.
• Uppmärksamma och rapportera behov av förändringar eller förbättringar i verksamheten till närmaste chef.
• Bidra till en trygg och positiv arbetsmiljö genom att lyfta fram eventuella arbetsmiljöfrågor.
• Rollen är operativ och stödjande, med fokus på att skapa en välfungerande arbetsgrupp där medarbetarna kan prestera och trivasPubliceringsdatum2025-12-12Kvalifikationer
Fritidsledarutbildning eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi vill att du som söker även har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar.
Vi söker dig som har erfarenhet av ledarskap eller tidigare haft en arbetsledande roll, där du ansvarat för att leda, organisera och motivera en grupp medarbetare. Du har förmågan att säkerställa att arbetsuppgifter genomförs effektivt och i linje med uppsatta mål. I rollen fungerar du som en viktig länk mellan ledningen och medarbetarna, vilket ställer krav på god kommunikationsförmåga och ett tydligt ledarskap.
Du ser barn och ungdomars kvaliteter och ser det som är positivt i varje individ. Du är lugn och tålmodig och trivs med att arbeta i en miljö som är varierande och utmanande. Som person är du kreativ, engagerad, lösningsfokuserad och kan entusiasmera andra. Du har lätt för att samarbeta och är handlingskraftig och initiativrik. Du är flexibel och van vid att arbeta situationsanpassat då verksamheten till stor del styrs av ungdomarnas önskemål och initiativ.
B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav.
I Trelleborgs kommun arbetar vi för mångfald i arbetslivet och de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Vi arbetar med löpande urval och därför är det viktigt att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.Övrig information
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Fackliga kontakter: http://www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/387". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trelleborgs kommun
(org.nr 212000-1199) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trelleborgs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Kontakt
Anette Persson 0410-734436 Jobbnummer
9641162