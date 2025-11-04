Teamledare till tillståndsprövning i Boden
2025-11-04
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker teamledare till tillståndsprövningen i Boden.
Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där ständiga förbättringar och mötet med människor står i fokus.
Vad gör en teamledare?
Som teamledare företräder du arbetsgivaren och stödjer närmaste chef i det operativa ledningsarbetet på enheten. Det innebär att du fördelar resurser, samordnar och följer upp teamets dagliga arbete och rapporterar löpande till enhetschefen. Genom ett coachande förhållningssätt vägleder du medarbetarna i teamet.
Du leder teamet mot resultat och måluppfyllelse och säkerställer att standarder följs. Du driver arbetet med att ständigt förbättra metoder och arbetssätt. Som teamledare medverkar du till att enheten har bra förutsättningar i form av en utvecklande arbetsmiljö, rätt kompetens, rimlig arbetsbelastning, tydliga mål och en god planering.
Vem är du?
Vi söker dig som leder och motiverar andra för att nå gemensamma mål. Du samordnar grupper, skapar engagemang och delaktighet. Du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Vidare kommunicerar du på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter.
Du styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande och förändrar din inriktning när målen ändras. Vidare ser du helheten och tar hänsyn till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut och har mod att agera efter din egen övertygelse.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Du som söker har
- Akademisk utbildning om minst 120hp med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning, eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet
- God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
- Goda kunskaper i Officepaketet
Det är meriterande om du har
- Ledarskapsutbildning
- Erfarenhet av att leda och utveckla grupper och/eller individer
- Erfarenhet av coachande ledarskap
- Erfarenhet av arbete inom statlig verksamhet
- Erfarenhet av att leda i förändring
- Aktuell och relevant erfarenhet av tillståndprövning
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning
Arbetstider: kontorsarbetstider
Placering: Boden
Tillträde: snarast enligt överenskommelse
Tillträde: snarast enligt överenskommelse
Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 25 november 2025.
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet.
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
Individuell lönesättning
