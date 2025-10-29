Teamledare Hotell
2025-10-29
Lilja & Co är ett norrbottniskt städ-och arbetsplatsserviceföretag med ursprung från 1963. Vår verksamhet bedrivs med personal på orterna Luleå, Piteå, Boden och Kalix. Våra kunder utgörs av lokala, nationella och internationella företagskunder och privatmarknad.
Lilja & Co är samarbetspartnern för er som vill ha en flexibel leverantör med lång erfarenhet, stabila leveranser med ett personligt engagemang, det vi kallar -Rent personligt.
Lilja & Co söker medarbetare som vill arbeta som Teamledare på Hotell. Vi söker kollegor som vill vara med och utveckla verksamheten, kundrelationer och våra medarbetare.
En Teamledare arbetar tillsammans med Arbetsledare för att säkerställa en god daglig drift av kunduppdragen och stöd till våra medarbetare.
I tjänsten som Teamledare ingår 2 - 4 dagar i veckan i rollen som ställföreträdande arbetsledare. Resterande arbetstid består av praktiskt arbete som lokalvård och tillhörande tjänster.
Vi har verksamhet alla dagar om året, därav ingår även helgarbete som en del av schema.
I rollen ingår att leda den dagliga driften genom planering och uppföljning av medarbetare och uppdraget. Du kommer verka som en av företagets kontaktperson. Därför bör du ha ett intresse i att utveckla organisationen, kundrelationer, arbetsprocesser och dina medarbetare.
Vi söker dig med ledaregenskaper som är van med många bollar i luften och en önskan att vara med och utveckla och skapa engagemang. Vidare tror vi att du är serviceinriktad, strukturerad, lyhörd och noggrann.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
E-post: anders.lilja@lilja-co.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare A. Lilja & Co Städnings AB
Svetsargränd 8
974 32 LULEÅ
Arbetsplats
Lilja & Co Luleå
Lilja & Co Luleå Kontakt
Kontakt
Anders Lilja anders.lilja@lilja-co.se 070-5512582
9579258