Teamledare för butik och verkstad
Södermalms Trädgårdsmaskiner AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2025-12-29
Hej!
Roligt att just du hittade hit!
Vill du vara med och ta Södermalms Trädgårdsmaskiner till nästa nivå på tillväxtresan? Bra, då har du hittat rätt!
Vi på Södermalms ligger i framkant i vår bransch och har fått förtroendet från Husqvarna att vara Pro-återförsäljare. Det innebär att vi säljer de största och häftigaste maskinerna ur Husqvarnas sortiment. Utöver det så säljer, servar och installerar vi maskiner från ett flertal av de bästa märkena, bla. Stihl, Ego, Cramer och Pellenc.
Vi brinner extra mycket för att kunna erbjuda våra medarbetare ett utvecklande arbete där man får vara med och påverka.
Vi tror på arbetsglädje, en hållbar arbetsmiljö och kvalité i allt vi gör - både för våra kunder och kollegor.
Om tjänsten Tjänsten som Teamledare på Södermalms är ny för oss och i den rollen kommer du att arbeta nära vår platschef, Joakim som också har ansvar för försäljningen på bolaget. Tjänsten är bred och innebär bla. försäljning i butik och att hjälpa kunder, schemaläggning för verkstad och utesäljare, inköp, fakturering och allmän administration.
Kärnan ligger i att säkerställa att teamet har förutsättningar att lyckas och att arbetet utförs effektivt och med god kvalitet.
Kvalifikationer och personliga egenskaper Meriterande om du har erfarenhet av butiksförsäljning.
Erfarenhet av ledarskap.
Du är ansvarstagande, lyhörd och har ett närvarande bemötande.
Du kan samarbeta med andra och trivs i sociala miljöer.
Du har goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
B-körkort är ett krav
Flexibilitet, struktur och lösningsfokus är egenskaper vi värdesätter.
Vi erbjuder dig följande Arbete i ett engagerat och stöttande team där gemenskap och trivsel är viktigt.
En varierad vardag med stort eget ansvar och möjlighet att påverka både arbetssätt och utveckling i företaget.
Goda möjligheter till kompetensutveckling och utbildningar inom våra produkter från ledande varumärken.
Trygga anställningsvillkor: heltid, månadslön enligt överenskommelse
Ta chansen att bli en del av vårt växande team - vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södermalms Trädgårdsmaskiner AB
(org.nr 556077-2815), https://sodermalms.nu Arbetsplats
Södermalms Trädgårdsmaskiner Kontakt
Lukaz Berg lukaz@hsgroup.se Jobbnummer
