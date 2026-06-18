Teamledare Elmontage - Finspång
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Finspång Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Finspång
2026-06-18
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Vi söker nu en Teamledare inom el-montage till ett spännande industriföretag i utveckling!Publiceringsdatum2026-06-18Om företaget
Företaget är ett väletablerat svenskt industriföretag med lång erfarenhet av att utveckla och tillverka kundanpassade automations- och industrilösningar. Här blir du en del av en familjär organisation med korta beslutsvägar, hög teknisk kompetens och ett starkt fokus på kvalitet och samarbete.Om tjänsten
Som Teamledare inom el-montage kommer du att kombinera operativt montagearbete med ansvar för att leda och samordna det dagliga arbetet för teamet. Du får en viktig roll i att säkerställa ett effektivt produktionsflöde och fungerar som en länk mellan produktion, konstruktion och övriga avdelningar.
Arbetsuppgifter och ansvar:
• Leda, planera och fördela det dagliga arbetet inom el-montaget• Delta i det dagliga montagearbetet och stötta teamet operativt• Säkerställa kvalitet, ordning och efterlevnad av rutiner och säkerhetsföreskrifter• Samverka med produktion, konstruktion och andra avdelningar• Introducera och handleda nya medarbetare och praktikanter• Följa upp arbete, rapportera avvikelser och bidra till förbättringsarbete
Tjänsten är förlagd på dagtid med flexibla arbetstider och resor kan förekomma.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har erfarenhet inom industriellt el-montage och som trivs med att kombinera praktiskt arbete med ledarskap. Du är van vid att arbeta strukturerat i produktionsmiljö och har lätt för att samarbeta med andra funktioner.
Vi tror att du:
• Har utbildning inom el, automation eller motsvarande erfarenhet• Har erfarenhet av industriellt el-montage och elinstallationer i maskiner• Är trygg i att läsa elscheman, ritningar och kabeltabeller• Har förmåga att leda och fördela det dagliga arbetet• Är lösningsorienterad, ansvarstagande och kommunikativ• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift• Har B-körkort och tillgång till bil
Det är meriterande om du har erfarenhet av en ledande roll, elprogrammering eller arbete med maskininstallationer och internationella miljöer.Övrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på elliot.sahlstrand@kraftsam.se
.I denna rekrytering samarbetar företaget i fråga med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Finspång (visa karta
)
612 30 FINSPÅNG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kraftsam R&B Jobbnummer
9970508