Teamledare dagpasset Grönsakshallen Stockholm
Grönsakshallen Sorunda är en av Sveriges främsta restauranggrossist på frukt & grönt. Bland våra kunder finns de mest kräsna krögare som Sverige kan presentera. Vi tar oss an uppdraget att överträffa kundernas förväntningar vilket ställer höga krav på prestation och organisation. För oss är det en självklarhet att ta ansvar för vår jord och alla varelser vi delar den med. Vi vill vara en positiv förändringskraft i samhället vi verkar i och eftersträvar hållbarhet i alla led.
Är du en person som är duktig på att motivera andra, vet vikten av ett gott samarbete och goda relationer samt har erfarenhet av att leda en grupp med skickliga medarbetare? I rollen som teamledare ansvarar du för att du och ditt team får ut rätt produkter till rätt kund. Det kan t ex handla om att finnas där om någon kollega undrar var kålrabbin finns, bedöma om ananasen håller rätt kvalitet eller om någon vill veta om Frida-äpplen går att ersätta med Astrakan.
Tillsammans med andra teamledare leder och fördelar du arbetet, expedierar kanske en order samt jobbar med administrativa arbetsuppgifter. Du har också som uppgift att se till att nyanställda får den introduktion de behöver. Våra ledare har en stor del i vår koncerngemensamma strategi där du förväntas bidra till gemensam utveckling och lärande, ge feedback, inspirera kollegor att nå sin fulla potential och skapar förutsättningar och ett tryggt och inkluderande klimat där alla får uttrycka nya perspektiv och idéer samt ta ansvar för sitt eget arbete och arbetsmiljö.
Arbetstiden är 04.30-13.30 och helgarbete förekommer. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start 8/1 2026.
Din profil
• Du är en sann doer som med stor drivkraft gör det där lilla extra för kunder och kollegor.
• Tydlig kommunikation är din grej.
• Det är ett plus att du tidigare jobbat med frukt & grönt hos exempelvis en grossist, i restaurang eller i butik. Då har du ett försprång i att förstå vad våra kunder vill ha.
• Du är självständig och kan med trygghet fatta beslut när situationen kräver
• Du ser hellre möjligheter än hinder och trivs särskilt bra i din roll när du får lösa problem
• Du har ledarerfarenhet är duktig på att motivera andra.
• Du ser varje individ i en grupp, förstår att vi alla är olika och att det berikar vårt arbete. Med detta synsätt vill du ta tillvara på allas olikheter och styrkor men förstår också vilka individuella behov det innebär i arbetet
• Du är van användare av Office-paketet, framför allt Excel, och behärskar svenska i tal och skrift.
Du erbjuds
• Ett fantastiskt gäng matnördar (kollegor) som kan rabbla 50 sorters potatis och beskriva vilken sort och jordmån som är bäst för att göra den finaste purén.
• Ett familjärt företag där vi gillar nya kreativa idéer.
• Kontakt med människor! Du får prata med många olika typer av människor, vilket garanterar allt annat än en grå vardag.
• Ett gäng fina förmåner som friskvårdsbidrag, fri tillgång till gym, rabatter via vår förmånsportal Benify, samt möjlighet att köpa hem våra fantastiska produkter i form av kött, fisk, frukt och grönsaker till ett bra pris.
• Trygga anställningsvillkor genom kollektivavtal.
Hur gör jag?
För att vi ska vara så rättvisa och objektiva som möjligt i vårt urval innehåller vår rekryteringsprocess personlighetstester och bakgrundskontroll. För att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla, genomför vi också regelbundna drogtester på våra medarbetare.
För frågor, kontakta passchef viktor.wallin@gronsakshallen.se
. Vi önskar ha din ansökan så snart som möjligt då intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
