Teamledare
2026-02-10
VTD är ett distributionsföretag i Västsverige. Vårt uppdrag är att säkerställa pålitliga leveranser i rätt tid, varje natt, med hög kvalitet och lokal förankring. Vi är stolta över våra engagerade medarbetare och det starka samarbete som präglar vår verksamhet. Hos oss är tempot högt och möjligheten att göra skillnad stor.
Vi söker nu teamledare som vill samordna och stödja arbetet på en av våra filialer. I rollen kombineras operativt arbete med ett vardagsnära ledarskap där du planerar, stöttar och ser till att nattens leveranser flyter på - så att våra produkter når kunderna i tid och med hög kvalitet.
Om rollen
Som teamledare har du en viktig funktion i driften på filialen. Du samordnar, fördelar och vägleder arbetstagare i arbetet och fungerar som ett nära stöd för teamet. Rollen är operativ, vilket innebär att du även själv deltar i distributionsarbetet vid behov.
Du planerar och följer upp bemanning och distribution i dialog med närmaste chef och bidrar till att verksamheten bedrivs enligt fastställda mål, rutiner och arbetssätt. Du säkerställer att rutiner och instruktioner är kända och följs samt att information når ut på ett tydligt och strukturerat sätt.
I rollen ingår även att samordna och följa upp introduktion, utbildning och uppföljning av nya och befintliga arbetstagare, hantera löpande administration och rapportering kopplat till produktion, avvikelser och arbetstid samt kommunicera löpande med arbetstagare och närmaste chef.
Du medverkar i det lokala arbetsmiljöarbetet genom att uppmärksamma risker, rapportera avvikelser och föreslå förbättringar, och bidrar till utveckling av arbetssätt och rutiner.
För att trivas i rollen ser vi att:
Du är hjälpsam och ansvarstagande med förmåga att skapa struktur och ordning i det dagliga arbetet, gärna med erfarenhet av att samordna och fördela arbete. Du är tydlig och lyhörd i din kommunikation, har lätt för att skapa förtroende, samarbetar gärna med andra och är öppen för olika perspektiv.
Du är trygg i att fatta beslut inom givna ramar, har god självkännedom och är öppen för feedback och utveckling. Vidare har du en administrativ förmåga, är van vid att arbeta i olika system och har grundläggande kunskaper i arbetsmiljöarbete.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift samt B-körkort är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom distribution eller logistik samt om du har arbetat i produktions- eller planeringssystem.
Mer om tjänsten
Startdatum: 29 april, eller enligt överenskommelse.
Sysselsättningsgrad: 100%
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning om 6 månader.
Arbetet sker nattetid enligt rullande schema
Lön enligt kollektivavtal med Transportarbetarförbundet
Övrig information
Vi vill att alla kandidater ska bedömas rättvist och objektivt. Därför använder vi oss av utvärderingar via Alva Labs. Om du uppfyller kraven för rollen får du genomföra ett logiskt test och ett personlighetstest. Tester bygger på vetenskaplig forskning och hjälper oss att bedöma styrkor och eventuella utmaningar i relation till rollen. Du får själv ta del av ditt resultat.
Observera att vi inte går vidare i processen om testerna inte genomförs.
Vi läser ansökningarna löpande.
Har du några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss på VTD, du hittar kontaktuppgifterna nedan.
Rekryterande chefer:
Alexander Bogojevic, alexander.bogojevic@vtd.se
Tony Carlsson, tony.carlsson@vtd.se
Email: rekrytering@vtd.se
Karriärsidan: https://jobb.vtd.se/
