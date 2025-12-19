Teamledare
2025-12-19
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och snart firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
Till vår verksamhet för våra kunder i södra Skåne söker vi på ISS en engagerad och positiv ledare som brinner för service. Vill du vara med och skapa förutsättningar för ett nytt team som ska leverera service i världsklass? Då tycker vi att du ska söka vår tjänst som Teamledare på ISS!
Om rollen
Som teamledare arbetar du nära dina kunder och medarbetare. Du hanterar kundernas synpunkter och önskemål samt arbetar aktivt med merförsäljning och kvalitetsuppföljning. Du har daglig kontakt med medarbetare och du har en viktig roll när det gäller att introducera nya medarbetare i yrket samt att löpande säkerställa att rätt städmetoder används. Andra arbetsuppgifter som ingår i rollen är bland annat frånvarorapportering, vikarieplanering och materialhantering. Du kommer att arbeta i drift vid behov.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning om 6 månader.
Vi erbjuder
Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du får stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och utvecklingsmöjligheter - allt för att du ska engageras och växa med ISS på lång sikt.
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktivare arbetsplats.
ISS värderingar, som är fundamentala i hur vi arbetar, är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa
Vem söker vi?
Vi söker dig som har god ledar- och samarbetsförmåga, är utåtriktad och har lätt för att skapa goda relationer med såväl kunder som medarbetare. Du gillar att vara "spindeln i nätet" och skapa goda förutsättningar för ditt team att lyckas med ert uppdrag.
Vi ser gärna att du har branscherfarenhet eller erfarenhet från liknande serviceyrken. Det är viktigt att du behärskar svenska språket i både tal och skrift samt att du är en van vid att använda dator.
B-körkort är ett krav.
Din ansökan
Vi hoppas att vi väckt ditt intresse! Vi ser fram emot din ansökan, dock senast 31 januari 2026. Vi har en pågående rekryteringsprocess och vill anställa så snart som möjligt, med hänsyn till eventuell uppsägningstid. I din ansökan bifogar du CV, vi önskar ej personliga brev. Pga. GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via mail.
Vi rekryterar kompetensbaserat vilket innebär att processen innehåller tester, intervjuer och referenser. Bakgrundskontroller och säkerhetsprövningar kan komma att genomföras vid kundbehov. Vid eventuella frågor om processen, kontakta Driftchef Zlata Mehic, zlata.mehic@se.issworld.com
