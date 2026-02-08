Teamleader
2026-02-08
Om företaget
Företaget är ett spännande innovativt företag som är verksamma på energimarknaden. De har avtal med flera stora el aktörer vilket gör att de kan erbjuda unika lösningar för sina kunder.
Varje kund får ett skräddarsytt elavtal anpassat utifrån sin egen förbrukning och behov.
Om tjänsten
Vi söker nu en teamleader som kan ansvara för ca 5-10 säljare. I arbetet ingår försäljning, coachning, utbildning och budget ansvar. Du ansvarar i huvudsak för att budget nås men även för utbildning och vidareutveckling av dina säljare.
Du kommer att arbeta nära andra teamleaders som en säljchef.
Försäljningen sker mot privatpersonen med telefonen som redskap.
Jobbet som teamleader
För att lyckasmed arbetet behöver du vara lyhörd och gilla att arbeta med människor.
Du ska ha intresse att vidareutveckla andra människor och gilla att arbeta i team.
Kvalifikationer
Vi ser att du har arbetat minst 6 månader med försäljning sedan tidigare.
Vi ser att du är en person som gillar att ta kontakt med nya människor och som är driven och gillar att bidra med en positiv energi.
Ersättning
Du erhåller både fast lön samt provision på ditt teams försäljning.
