2025-12-22
Vi söker nu en Team leader för kunds räkning.
Företaget är ett av Sveriges ledande säljföretag, och har de senaste åren haft en stark tillväxt, mycket på grund av sin fokus på de anställdas trivsel.
Företaget är beläget i centrala stan, med nära förbindelser till kollektivtrafiken.
Företaget säljer en säkerhets lösning för kort och värdehandlingar som är mycket värdefull för kunden och något som växer otroligt snabbt i dagens samhälle.
Tjänsten skyddar mot kort och identitets stölder och har haft en stark tillväxt de senaste åren.
Företaget satsar hårt på trivsel och arbetar med tre ledord i sin organisation, Trivsel, utveckling och lön. Företaget är välkänt för sin trivsel hos de anställda där man gjort stora satsningar på att arbetsplatsen inte bara ska vara en plats du MÅSTE gå till, de vill att du ska ha känslan att du VILL gå till arbetet varje dag.
Företaget har också högt i tak och du har verkligen möjligheter att vidareutbilda dig inom sälj och ledarskap om så önskas.
Företaget söker nu en Teamleader som kan vara med och utbilda och leda säljarna.
Som teamleader ansvarar du för att säljarna når sina mål inom såväl försäljning och utvecklingsmässiga mål.
Du kommer även själv till viss del att arbeta med försäljning i utbildningssyfte, vilket betyder att du fortfarande måste älska och andas försäljning.
Vi söker dig som vill utvecklas inom försäljning, ledarskap och teambuilding. Du kommer få mycket utbildning och vidare utveckling som även kommer hjälpa dig att nå dina mål.
Du ska ha ett brinnande intresse för försäljning och ledarskap.
Lön: Fast lön 28 000 samt provision.
Mållön: 42 000 vid uppnådd budget.
Arbetstider vardagar 09 - 18.
Erfarenhet.
Vi kräver ingen tidigare erfarenhet inom ledarskap men erfarenhet inom försäljning minst ett år är ett krav.
