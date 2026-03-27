Teamcoach inom IT
2026-03-27
Vi söker nu en Teamcoach inom IT till ett konsultuppdrag där du får en central roll i att leda och utveckla agila team inom en komplex och samhällsviktig verksamhet.
Detta uppdrag passar dig som kombinerar teknisk förståelse med ett modernt, coachande ledarskap och som trivs i föränderliga miljöer där du får driva både teamutveckling och leveransförmåga.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta inom ett produktområde som ansvarar för digitala tjänster kopplade till särskilda persontransporter. Teamet utvecklar och förvaltar ett verksamhetskritiskt system baserat på Microsoft Dynamics CRM On-Prem, integrerat i ett komplext systemlandskap med många beroenden.
Systemet står inför en större förändringsresa, vilket gör att rollen som Teamcoach blir central i att skapa stabilitet i nuvarande lösning samtidigt som du driver teamet framåt i den fortsatta utvecklingen.
Du ingår i ett tvärfunktionellt team om cirka 10 personer och arbetar nära produktägare, andra teamcoacher samt verksamhet och ledning.Publiceringsdatum2026-03-27Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Coacha och utveckla team i agila arbetssätt och principer
Etablera effektiva processer och strukturer för ökad leveransförmåga
Planera och leda agila ceremonier
Stötta teamet i det dagliga arbetet och undanröja hinder
Följa upp teamets kapacitet och utveckling (ex. velocity, lead time)
Koordinera arbete kopplat till utveckling och felsökning i on-prem miljö
Säkerställa tydlig kommunikation kring mål och leveranser tillsammans med produktägare
Bidra i kompetens- och bemanningsarbete
Driva och bidra till organisationens agila transformationKravprofil för detta jobb
För att vara aktuell för uppdraget behöver du ha:
Minst 2 års eftergymnasial utbildning inom IT, systemvetenskap eller liknande
Minst 4 års erfarenhet som Scrum Master eller Teamcoach i agila team
Minst 3 års erfarenhet av nära samarbete med produktägare i agil kontext
Minst 2 års erfarenhet av arbete i agilt utvecklingsteam, exempelvis som utvecklare eller testare
Minst 2 års erfarenhet från större organisationer med flera team och beroenden
Minst 2 års erfarenhet av att koordinera felsökning i komplexa on-prem miljöer
Certifiering som Scrum Master (t.ex. CSM, PSM eller SAFe)
Minst 2 års erfarenhet av agila verktyg såsom Jira, Azure DevOps eller liknande
Meriterande erfarenhet
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av att delta i tekniska diskussioner och implementation i nära samarbete med utvecklingsteam
Erfarenhet av att facilitera större workshops (t.ex. PI Planning eller liknande)
Erfarenhet av förändringsledning kopplat till agil transformation
Erfarenhet från kollektivtrafik eller liknande verksamhetDina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Är en trygg och inspirerande ledare
Har god pedagogisk och kommunikativ förmåga
Är strukturerad och drivande
Har förmåga att skapa engagemang och samarbete i team
Trivs i komplexa miljöer med många beroenden
Uppdragsinformation
Omfattning: 100 %
Placering: Stockholm (Kungsholmen)
Distansarbete: Ca 50 % enligt överenskommelse
Om Soros Consulting
Soros Consulting är ett specialistbolag inom konsult- och rekryteringslösningar. Vi matchar kvalificerade specialister och ledare med organisationer där kompetens, driv och personlighet gör verklig skillnad. Genom ett nära samarbete med både kunder och kandidater säkerställer vi en professionell och kvalitativ process från första kontakt till signerat uppdrag.
