Teamchef Kolonial - Hemköp, Jakobsberg Centrum
Välkommen till Hemköp, vi erbjuder en arbetsplats med familjär stämning och tydliga gemensamma värderingar - kärleken till mat genomsyrar allt vi gör.
Hemköp erbjuder en jämställd arbetsmiljö och hos oss får du en bra balans mellan jobb, fritid och familj.
För Hemköp är mångfald en styrka. Medarbetarnas kunskaper, kompetenser och perspektiv skapar nya möjligheter och bättre beslut. Vi uppmuntrar därför en mångfald av sökande till alla tjänster.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
För dig som vill ha ett övergripande ansvar för en eller flera avdelningar och arbetsleda medarbetare är rollen som Teamchef Kolonial helt rätt.
Nedan ser du vad det innebär att vara Teamchef på Hemköp.
• Du ansvarar för inköp och försäljning samt för att avdelningen uppnår våra gemensamt ställda mål
• Du ansvarar för att kunden ska ha en bra upplevelse hos oss. Kunden är kärnan i vår verksamhet och därför är den dagliga kundkontakten viktig för att skapa en positiv butiksupplevelse
• Tillsammans med dina medarbetare ska du säkra lönsamheten och se till att rutiner följs liksom att vi följer upp bruttovinst och försäljning
• Som Teamchef får du personalansvar. I det ingår att medarbetarna får rätt information, utvecklas och trivs samt att arbetet i butiken fungerar smidigt och bra. Du kommer även att ingå i butikens ledningsgrupp
Tjänsten avser: Heltid med en inledande provanställning om 6 månader.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstider: Du kommer att variera mellan att arbeta tidig morgon, dagtid, kvällar och helger.
Det här förväntar vi oss
Att du är matintresserad, bra på att driva försäljning och tycker om att arbeta med människor, är en förutsättning för rollen. Nedan ser du vad som mer förväntas av dig som Teamchef Kolonial på Hemköp i Jakobsberg Centrum.
• Du ska ha kunskap om produkterna som ingår i ditt ansvarsområde
• Du behöver känna till grundläggande ekonomiska nyckeltal och ha vana av att arbeta i butik
• Som Teamchef är ditt ledarskap viktigt. Du behöver vara bra på att förklara rutiner, beskriva vilka mål butiken ska nå och vilka utmaningar som finns
• Att du trivs med ett högt tempo är viktigt. Lika viktigt är att du kan delegera arbete, både kan ge och ta feedback och att du inte ryggar för att driva igenom förändringar
Det här erbjuder vi
Hos oss är kollektivavtal lika självklart som Fairtrade-märkt kaffe och ekologisk frukt på jobbet. Nedan ser du vad vi mer erbjuder dig.
• Kollektivavtalad lön, OB-ersättning samt pensionsavsättningar enligt kollektivavtal
• Försäkringar genom kollektivavtal
• Förstärkt föräldrapenning
• Friskvårdsbidrag
• Personalrabatt och personalerbjudanden efter en tids anställning
• Du får erfarenheter - om till exempel försäljning, service och om att driva butik
• Vi ger dig bra möjligheter att växa genom olika ansvarsområden och utbildningar
Om Hemköp
Vi inom Hemköp och Tempo är stolta över att för tredje året i rad ha utsetts till "Årets Karriärföretag" när Sveriges främsta arbetsgivare listas av Karriärföretagen. Utmärkelsen delas ut till de arbetsgivare i Sverige som anses vara mest attraktiva för studenter och yrkesverksamma att göra karriär på.
Vi är även stolta över att vi 2023 blev utsedda till "Årets Employer Branding-företag" av Universum.
På Hemköp arbetar vi mot ett gemensamt mål att vara ledande inom hållbarhet genom att erbjuda alla matälskare ett godare sortiment, verka för en godare miljö, inspirera till godare vanor och vara en godare aktör.
För att ta reda på om just du är den vi söker så innehåller vår rekryteringsprocess både tester och intervjuer.
Vi gör även bakgrundskontroll vid samtliga rekryteringar. Läs mer: Så går det till när du söker jobb inom Axfood.
Observera att vi inte under denna process kommer be dig logga in med ditt Bank-id, uppge något lösenord eller skanna någon QR-kod. Vid frågor kontakta Medarbetarsupporten på jobb@axfood.se
.
Har du några frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på Future Management; Rolf Lindgren, 070-513 66 94.
Vi ser gärna att du vid intresse skickar din ansökan så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Hemköp är butikskedjan för matälskare där god och hållbar mat står i fokus. Vi har närmare 200 butiker i Sverige, i Hemköps organisation ingår även Tempo med cirka 150 butiker. Med fokus på färskvaror och kundmöten som guidar och inspirerar ska kundens förväntningar överträffas, både i butik och digitalt. Hemköp ingår i Axfoodkoncernen. Ersättning
