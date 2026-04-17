Teamchef för Esri Sveriges Enterpriseteam
Som teamchef för vårt Enterpriseteam leder du ett av våra mest seniora specialistteam inom GIS och IT. Det är ett team som arbetar i kärnan av vår leverans, där spännvidden är stor - både i tekniskt djup och i hur långt bort horisonten är på de lösningar på IT-arkitektur som utvecklas. Som chef handlar ditt uppdrag mindre om att styra och mer om att lyfta blicken, se delarna och den helhet som de tillsammans bildar. Med förståelse för människor och teknisk spetskompetens skapar du riktning, sammanhang och förutsättningar för att teamets samlade kompetens ska fortsätta utvecklas och vår leveransförmåga nå nästa nivå. Vi är ett företag som arbetar mot både offentlig och privat sektor, och skapar värde för kund, bidrar till samhällsnytta och förenklar vardagen för människor.
Tidigare teamchef har gått vidare inom organisationen - och nu vill vi välkomna dig.
Varmt välkommen med din ansökan till rollen som teamchef för vårt Enterpriseteam!
Om rollen
Som teamchef ansvarar du för att leda och utveckla teamet, samtidigt som du bidrar till den fortsatta utvecklingen av vår enterpriseleverans. Du skapar förutsättningar för seniora konsulter att använda sin kompetens fullt ut, dela kunskap med varandra och fortsätta utvecklas i takt med att kundernas behov och tekniken förändras. I rollen ingår personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar, och du är också en del av leveransledningen för vår konsultverksamhet, Professional Services.
Det här är en roll för dig som trivs med att kombinera ett långsiktigt perspektiv med ett nära intresse för hur teknik, arbetssätt och leverans hänger ihop.
Dina ansvarsområden
Skapa sammanhang och riktning i ett team där medarbetarna ofta arbetar självständigt i komplexa kunduppdrag
Tillsammans med vårt projektkontor lägga pusslet över hur våra kompetenser på bästa sätt kan matchas mot uppdragen
Samverka nära andra konsultteam och övriga funktioner inom organisationen för att stärka helheten i vår leverans
Utveckla, coacha och rekrytera medarbetare
Forma målarkitekturer, förbättra arbetssätt och tekniska rekommendationer
Bidra i komplexa uppdrag när din kompetens tillför särskilt värde
Du utför arbetet i en organisation vars kultur bygger på autonomi, ständig utveckling och passion för geografiska informationssystem - något som präglar både vårt ledarskap och hur vi samarbetar och fattar beslut i vardagen.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
God förståelse för hur moderna IT miljöer designas, implementeras och vidareutvecklas i komplexa och långsiktiga sammanhang
Erfarenhet av enterpriselösningar, systemintegration eller teknisk arkitektur i verksamhetskritiska miljöer
Erfarenhet av chefs- eller ledaransvar, inklusive personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar
Vana att arbeta i gränslandet mellan teknik, leverans och verksamhetsbehov
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av ArcGIS Enterprise, konsultverksamhet eller kundnära tekniska roller
Som person är du trygg i dig själv, har god personlig mognad och trivs i ett ledarskap som bygger på tillit, tydlighet och samarbete. Du är van vid att arbeta med erfarna specialister och har ett genuint intresse för att förstå både människorna i teamet och den kontext de verkar i. Du behöver inte alltid stå för svaren själv, men du behöver ha nyfikenheten att ställa frågor, lyssna in och få syn på vad som är viktigt - både för individen, gruppen och vår långsiktiga utveckling.
Du kan omsätta tankar och idéer till riktning, prioriteringar och resultat. Du kommunicerar tydligt, bygger förtroende naturligt och har lätt för att skapa samsyn mellan människor med olika perspektiv och specialistkompetenser. För dig är det självklart att både se individen och gruppen, och du motiveras av att bidra till ett sammanhang där kompetens tas till vara, utvecklas över tid och skapar värde för kund.Publiceringsdatum2026-04-17Övrig information
Tjänsten är placerad i på något av våra kontor i Falun, Karlstad, Stockholm eller Malmö
Säkerhetsprövning för vissa kunduppdrag kan förekomma
Förmåner
Esri Sverige är kollektivavtalsanslutet och vi erbjuder bland annat förmånsportal, friskvårdsbidrag och lunchförmån. Så ansöker du
Tjänsten är på heltid och tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar provanställning. Sista ansökningsdag är den 17 maj. Vi går dock igenom ansökningar löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Som en del av helhetsbedömningen i rekryteringsprocessen använder vi oss av tester. Den/de som går vidare från första urvalet kommer därför att få tester skickade till sig.
Vill du veta mer?
Har du frågor eller funderingar om tjänsten? Tveka inte att höra av dig till Thomas Florqvist, Funktionschef Professional services, på mobilnummer 072 563 17 80.
Vill du lära känna oss lite bättre redan nu?
Läs mer om oss på esri.se, se våra kundcase och följ oss på LinkedIn.
På Esri Sverige gillar vi människor, GIS och teknik. Vi brinner för att utveckla och sprida nyttan med geografisk information i både privat och offentlig sektor. Vår världsledande GIS-teknik bidrar till smidigare processer, tydligare beslutsvägar, effektivare rutiner och ger en verklig bild av nuläget till våra kunder.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
