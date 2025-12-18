Team Manager & Senior Managementkonsult

Sopra Steria är ett ledande internationellt konsultbolag inom digital transformation. Vi bygger samhället genom designdriven innovation, teknisk utveckling med kunskap om marknadens ledande plattformar och driftlösningar (managed services). Med modern teknologi och en gedigen affärsförståelse är vi en helhetspartner för våra kunder och deras digitala transformationsresa. Enligt Great Place To Work är vi en av Sveriges bästa arbetsplatser, vi har tilldelats utmärkelsen Karriärföretag flera år i rad och Gartner har listat oss som ett topp 5 bolag inom digital transformation.

Vill du kombinera ledarskap med strategisk rådgivning i teknikens absoluta framkant?

Hos Sopra Steria får du möjlighet att utveckla både människor och verksamheter i en inkluderande och innovativ miljö - samtidigt som du själv fortsätter att växa som ledare och senior konsult.
Om rollen
I rollen som Team Manager & Senior Managementkonsult inom Transformation Advisory kombinerar du ett coachande personalansvar med en konsultroll. Du ansvarar för ett team på cirka 5-10 konsulter, samtidigt som du arbetar nära våra kunder i kvalificerade uppdrag.
Tyngdpunkten i uppdragen ligger på strategisk och verksamhetsnära rådgivning inom datadriven affärs- och verksamhetsutveckling och teknikdriven transformation (t ex genom AI). Rollen passar dig som vill vara både ledare och rådgivare - och som trivs i gränslandet mellan affär, verksamhet och IT.

Vi söker dig som har:

Minst 10 års erfarenhet som managementkonsult eller i en liknande strategisk rådgivande roll

God förståelse för datadrivna arbetssätt, AI och/eller digitala teknologier

Erfarenhet av personalansvar och att leda andra

Förmåga att navigera i komplexa organisationer och skapa förtroende på ledningsnivå

Ett genuint intresse för att arbeta i gränslandet mellan affär, verksamhet och IT

Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16
