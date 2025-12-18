Team Manager & Senior Managementkonsult
Sopra Steria Sweden AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2025-12-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sopra Steria Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Kalmar
, Växjö
eller i hela Sverige
Sopra Steria är ett ledande internationellt konsultbolag inom digital transformation. Vi bygger samhället genom designdriven innovation, teknisk utveckling med kunskap om marknadens ledande plattformar och driftlösningar (managed services). Med modern teknologi och en gedigen affärsförståelse är vi en helhetspartner för våra kunder och deras digitala transformationsresa. Enligt Great Place To Work är vi en av Sveriges bästa arbetsplatser, vi har tilldelats utmärkelsen Karriärföretag flera år i rad och Gartner har listat oss som ett topp 5 bolag inom digital transformation.
Vill du kombinera ledarskap med strategisk rådgivning i teknikens absoluta framkant?
Hos Sopra Steria får du möjlighet att utveckla både människor och verksamheter i en inkluderande och innovativ miljö - samtidigt som du själv fortsätter att växa som ledare och senior konsult.
Om rollen
I rollen som Team Manager & Senior Managementkonsult inom Transformation Advisory kombinerar du ett coachande personalansvar med en konsultroll. Du ansvarar för ett team på cirka 5-10 konsulter, samtidigt som du arbetar nära våra kunder i kvalificerade uppdrag.
Tyngdpunkten i uppdragen ligger på strategisk och verksamhetsnära rådgivning inom datadriven affärs- och verksamhetsutveckling och teknikdriven transformation (t ex genom AI). Rollen passar dig som vill vara både ledare och rådgivare - och som trivs i gränslandet mellan affär, verksamhet och IT.
Vi söker dig som har:
Minst 10 års erfarenhet som managementkonsult eller i en liknande strategisk rådgivande roll
God förståelse för datadrivna arbetssätt, AI och/eller digitala teknologier
Erfarenhet av personalansvar och att leda andra
Förmåga att navigera i komplexa organisationer och skapa förtroende på ledningsnivå
Ett genuint intresse för att arbeta i gränslandet mellan affär, verksamhet och IT
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "00426958". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sopra Steria Sweden AB
(org.nr 556284-2319), https://www.soprasteria.com Arbetsplats
Sopra Steria Kontakt
Talent Acquisition Partner
Svante Larsson Jobbnummer
9653980