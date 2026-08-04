Team Manager Inbound
Assistansbolaget Försäkring Sverige AB / Chefsjobb / Helsingborg Visa alla chefsjobb i Helsingborg
2026-08-04
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Assistansbolaget är marknadsledande inom vägassistansförsäkringar med över 300 000 kunder i Sverige med en egen rikstäckande bärgningsorganisation. Vi söker nu en ny Team Manager till vår Inbound. Vi ger dig möjlighet att komma in i ett framgångsrikt företag tillsammans med engagerade medarbetare i en utpräglad prestationsinriktad kultur.
Är du en ledare som skapar resultat genom människan och ny teknologi?
Vi söker en ny Team Manager som vill ta ansvar för vår kundservice och bygga vidare på en kultur där försäljning, kundupplevelse och medarbetare går hand i hand. Rollen erbjuder fast lön i kombination med en attraktiv provisionsmodell för dig som motiveras av att skapa resultat genom ditt team.
Hos oss handlar kundservice om mer än att besvara samtal snabbt. Varje kundkontakt är en möjlighet att skapa värde, bygga långsiktiga relationer och identifiera affärsmöjligheter. Som Team Manager har du en nyckelroll i att skapa förutsättningarna för att teamet lyckas – varje dag.
Om rollen
Du leder ett team som huvudsakligen hanterar inkommande kundsamtal, där viss proaktiv kundkontakt också ingår. Ditt uppdrag är att säkerställa att teamet levererar en kundupplevelse i toppklass samtidigt som vi når högt uppsatta mål inom försäljning, retention, kundlojalitet och kvalitet.
Du är en närvarande ledare som coachar i vardagen, följer upp prestationer och skapar energi i teamet. Du ser möjligheter där andra ser utmaningar och drivs av att skapa affärsresultat och skapa en miljö där människor faktiskt har roligt.
Ditt uppdrag
Du kommer bland annat att:
• Leda, inspirera och utveckla ett team mot ambitiösa mål.
• Ansvara för vår försäljningsbudget
• Driva försäljning genom aktiv coachning och uppföljning i det dagliga arbetet.
• Nyttja teknologi för att driva säljarnas utveckling och effektivisera säljprocesser.
• Säkerställa att teamet har rätt verktyg för att reducera churn och stärka kundlojaliteten.
• Ansvara för att kundnöjdheten utvecklas och håller en hög nivå.
• Följa upp KPIer, analysera resultat och omsätta insikter till konkreta aktiviteter.
• Skapa en kultur där ansvarstagande, engagemang och prestation är en självklar del av vardagen.
• Samarbeta med andra ledare och stödfunktioner för att utveckla verksamheten.
Vem är du?
Du är en ledare som skapar förtroende genom närvaro, tydlighet och engagemang. Du motiveras av att se människor lyckas, att nå dina mål och vet att starka resultat skapas genom ledarskap och kultur.
Vi tror att du har:
• Erfarenhet av att leda team inom kundservice, kontaktcenter eller försäljning.
• Dokumenterat goda resultat inom försäljning, kundnöjdhet och verksamhetsutveckling.
• Erfarenhet av att arbeta med KPI-styrning och prestationsuppföljning.
• Ett coachande och utvecklande ledarskap där du utmanar och stöttar dina medarbetare.
• Förmåga att skapa engagemang och bygga högpresterande team.
• Ett affärsmässigt förhållningssätt och ett starkt eget driv.
Därför kommer du att trivas
Hos oss får du möjlighet att påverka på riktigt. Du blir en del av en verksamhet med höga ambitioner där vi tror på frihet under ansvar, mod att tänka nytt och kraften i engagerade medarbetare.
Vi erbjuder en vardag där du får kombinera operativt ledarskap med affärsutveckling och där ditt arbete gör skillnad – både för kunderna, teamet och verksamhetens resultat.
Är du redo att bygga ett team som levererar både fantastiska kundupplevelser och starka affärsresultat? Då vill vi gärna höra från dig.
OMFATTNING
Heltid.
ARBETSTIDER
Kontorstider.
ANSTÄLLNINGSSTART
Snarast eller enligt överenskommelse.
PLACERING
Högst upp i Prismanhuset, ett stenkast från Helsingborg C.
Varmt välkommen med din ansökan! Observera att vi tillämpar löpande urval, så sök gärna innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8170536-2131189". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Assistansbolaget Försäkring Sverige AB
(org.nr 556985-2162), https://assistansbolaget.teamtailor.com
Redaregatan 50 (visa karta
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252 25 HELSINGBORG Arbetsplats
Assistansbolaget Jobbnummer
10022207