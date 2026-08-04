Pedikyrist sökes till Mörby Medicinsk Fotvård & Skönhet AB
Mörby medicinsk fotvård & skönhet AB / Hälsojobb / Danderyd Visa alla hälsojobb i Danderyd
2026-08-04
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Vi söker dig som är noggrann, serviceinriktad och tycker om att arbeta med människor. Som pedikyrist hos oss kommer du främst att arbeta med pedikyr och fotvård samt ge våra kunder ett professionellt och trevligt bemötande.Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
Utföra pedikyr och enklare fotvård
Nagelvård och behandling av fötter
Ge kunder råd om fot- och nagelvård
Ta hand om kunder på ett professionellt och trevligt sätt
Hålla arbetsplatsen ren och hygienisk
Vi söker dig som
Är intresserad av pedikyr och fotvård
Är noggrann, ansvarsfull och serviceinriktad
Tycker om att arbeta med människor
Kan arbeta självständigt men också samarbeta med kollegor
Har god hygienmedvetenhet
Utbildning eller erfarenhet inom pedikyr, fotvård, skönhet eller liknande är meriterande, men vi kan även vara öppna för dig som har rätt intresse och vilja att lära dig.
Eftersom vi arbetar med medicinsk fotvård finns det även möjlighet att på sikt utvecklas och utbilda sig inom medicinsk fotvård.
Arbetsplats: Danderyd
Företag: Mörby Medicinsk Fotvård & Skönhet AB
Är du intresserad av att arbeta som pedikyrist hos oss? Välkommen att skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
E-post: info@morbyfotvard.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mörby medicinsk fotvård & skönhet AB
(org.nr 559220-1759)
Vendevägen 90 (visa karta
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182 32 DANDERYD Arbetsplats
Mörby medicinsk fotvård AB Jobbnummer
10022206