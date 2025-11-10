Team Manager
2025-11-10
Team Manager till Consort Nordic AB - Bli en nyckelspelare i ett tillväxtbolag!
Göteborg Heltid Start: Enligt överenskommelse
Vill du ta nästa steg i din ledarkarriär och bli en viktig kugge i ett bolag som växer snabbt - med människan i centrum?
Som Team Manager på Consort Nordic får du chansen att leda ett starkt, engagerat team i ett Great Place to Work-certifierat bolag som kombinerar hjärta, affär och kultur i allt vi gör.
Varför Consort Nordic?
Hos oss blir du en del av en nordisk framgångsresa där du får påverka, utvecklas och växa tillsammans med ett företag i stark expansion. Vi tror på långsiktighet, kvalitet och hållbara resultat - inte på provision eller kortsiktiga vinster.
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön och schyssta villkor.
Stora möjligheter att påverka, både i rollen och företagets riktning.
Karriärvägar i takt med vår tillväxt - hos oss kan du växa snabbt.
Utbildning, utveckling och stöttande ledarskap.
Arbete med moderna tekniska lösningar och internationella kunder.
Nya, centrala lokaler i Göteborg - en plats att trivas på.
En kultur där vi lyckas tillsammans och lyfter varandra varje dag.
Möjlighet att leda internationella uppdrag och samarbeta över landsgränser.
Om rollen
Som Team Manager ansvarar du för att driva, coacha och utveckla - både operativt och strategiskt. Du är en nyckelperson i vår ledningsgrupp och bidrar till att forma företagets framtid. Ditt uppdrag handlar lika mycket om resultat som om människor, och du får frihet att skapa framgång tillsammans.
Dina uppgifter inkluderar att:
Leda, stötta och inspirera ditt team mot gemensamma mål.
Säkerställa hög kvalitet, leverans och kundnöjdhet.
Rekrytera, introducera och utveckla nya medarbetare.
Följa upp resultat och driva förbättringsarbete.
Delta i strategiska initiativ och bidra aktivt i ledningsgruppen.
Ta ansvar för budget och affärsutveckling inom teamet.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av att leda team - gärna inom försäljning, kundservice eller konsultverksamhet.
Trivs i en målstyrd miljö och har dokumenterade resultat.
Är en trygg, coachande ledare med förmåga att bygga engagemang och laganda.
Har erfarenhet av rekrytering, onboarding och personalansvar.
Talar flytande svenska och engelska - andra nordiska språk är meriterande.
Välkommen till en kultur där människor växer - och framgång är något vi skapar tillsammans.
Ansök redan idag och bli en del av vår nordiska tillväxtresa! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Consort Nordic AB
(org.nr 559329-2005), https://www.consortnordic.se/ Jobbnummer
9597248