2026-02-06
Location: Uppsala, Sweden (on-site, skiftgång)
Jobb beskrivning
Nu söker vi en Team Leader till produktion på Lina 4 downstream. Tjänsten är riktad till den delen av linan som fokuserar på nedströmsflödet där arbetet innefattar syning, kapselresning, packning och serialisering. I ditt uppdrag inom skiftlaget har du en tydlig ledarroll där du tillsammans med övrig arbetsledning säkerställer de dagliga leveranserna inom produktionen. Du har en viktig roll mellan produktion och andra avdelningar inom verksamheten.
Ansvarsområden
Utöver det operativa arbetet i produktionen innebär teamledarens ansvar bland annat:
Leda skiftet i den dagliga produktionen mot uppsatta leverans- och arbetsmiljömål
• Leda uppstarts- och pulsmöten enligt teir-strukturen
• Aktivt delta i daglig drift och produktion
• Aktivt delta i förbättringsarbete och leda 5S aktiviteter samt förbättringsarbeten
• Eskalera driftavbrott, delta i felsökningar och arbeta proaktivt för att förhindra produktionsstopp
• Ansvara för utbuildning och att nå uppsatta certifikatsmål
• Gymnasieutbildning
• Dokumenterad erfarenhet inom tillverkning
• Svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
• Ledarskapserfarenhet från formell eller informell verksamhet
• Erfarenhet från kvalitetsfrågor
• LEAN, GMP och 5S
Du förväntas arbeta för att främja laganda och engagemang hos dina medarbetare för att nå verksamhetens mål. Arbetet kräver lyhördhet, samarbetsförmåga och integritet. Övrig information
Tjänsten innebär arbete på två-skift.
Vi erbjuder
Du kommer att arbeta för en organisation som innefattar mångfald och inkludering och vi tror att vi kommer att leverera bättre resultat genom att spegla perspektiven hos vår mångfaldiga kundbas.
I Uppsala ligger Galdermas globala center för affärsområdet estetik med verksamhet inom produktutveckling, tillverkning och marknadsföring. Här arbetar cirka 600 personer med världsledande produkter som Restylane, Azzalure och Sculptra.
Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta i en spännande, internationell miljö där både personlig och professionell utveckling uppmuntras. Hos oss blir du en viktig del av ett globalt och växande företag. Du hittar oss i moderna lokaler utmed vackra Fyrisån, endast 10 minuters cykelväg från Uppsala Centralstation.
Nästa steg
Har vi fångat ditt intresse? Vi välkomnar din ansökan via länken "Apply Now / Ansök nu" redan i dag, dock senast den 9 februari 2025. Urval och intervjuer görs löpande under ansökningstiden, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
* Om din profil är en matchning kommer vi bjuda in dig till ett första samtal med rekryteraren
* Nästa steg är en intervju med anställande chef på plats på kontoret hos Galderma
* Slutligen genomförs en referenstagning innan ett eventuellt erbjudande lämnas
Our people make a difference
At Galderma, you'll work with people who are like you. And people that are different. We value what every member of our team brings. Professionalism, collaboration, and a friendly, supportive ethos is the perfect environment for people to thrive and excel in what they do. Ersättning
