Team Lead till Gaudii i Göteborg - en unik möjlighet att göra skillnad!
Är du en engagerad ledare som brinner för kundservice och människor? Vill du vara med och bygga upp en ny verksamhet från grunden? Som Team Lead hos Gaudii får du chansen att kombinera etableringen av en ny verksamhet i Göteborg och leverera högkvalitativa behandlingar som verkligen gör skillnad i människors liv.
Gaudii är en snabbt växande klinikkedja med stora ambitioner att förbättra människors livskvalitet. Idag finns vi i Stockholm (Östermalm & Södermalm), Uppsala, Umeå och Sundsvall. Vi söker nu en dedikerad person för att hjälpa oss att fortsätta vår resa mot att leverera överlägsen service och resultatinriktade behandlingar för bättre core- och bäckenbottenhälsa även i Göteborg.
Om rollen
Som Team Lead kommer du ha en nyckelroll i att etablera och driva vår nya klinik i Göteborg. Du kommer att ansvara för både den operativa och strategiska utvecklingen av verksamheten med stöttning från bolagets ledning. Din vardag kommer inkludera allt från behandlingar av Emsella & Embody, kundrådgivning, marknadsaktiviteter till att utveckla försäljningsstrategier och säkerställa att verksamheten når sina mål. Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Ansvara för att bygga upp och utveckla kliniken i Göteborg.
Utföra behandlingar med Emsella och Embody (utbildning ingår) med fokus på kvalitet och kundnöjdhet.
Informera och utbilda kunder i core- och bäckenbottenhälsa.
Skapa långsiktiga kundrelationer och erbjuda lösningar som möter kundens behov.
Initiera samarbeten med diverse intressenter.
Leda och utveckla marknadsförings- och försäljningsinitiativ för att attrahera nya kunder.
Utforska nya strategiska samarbetspartners i närområdet
Säkerställa att kliniken i Göteborg levererar enligt Gaudiis höga standarder.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av ledande roller - gärna inom vård, hälsa eller service.
Brinner för kundservice och har ett stort intresse för hälsa och välmående.
Har mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska.
Är en do:er med unik social kompetens och förmåga att skapa trygghet och tillit.
Har förmåga att arbeta självständigt och driva projekt framåt.
Har ett flexibelt mindset & rätt inställning!
Det är meriterande om du har:
Bakgrund som sjuksköterska, fysioterapeut, idrottsfysiolog, personlig tränare, utövat elitidrott eller bara extremt hälsointresserad.
Erfarenhet av att bygga upp verksamheter från grunden och andra tillväxtbolag.
Erfarenhet inom försäljning och kan kombinera service med affärsmässighet.
Vad vi erbjuder:
Möjlighet att påverka och bygga din egen verksamhet.
En dynamisk arbetsmiljö med möjlighet att växa och utvecklas.
Entreprenöriell kultur och ett inspirerande team.
Möjlighet att göra skillnad för män och kvinnors hälsa och livskvalitet - på riktigt.
Konkurrenskraftiga villkor inklusive 5000 kr i friskvårdsbidrag.
Anställningsform: Heltidsanställning Plats: Göteborg Startdatum: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Känns det som att vi beskriver dig? Skicka in ditt CV och en kort presentation till varför du passar för jobbet. Vi ser fram emot din ansökan och intervjuer sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
