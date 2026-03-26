Team Coach (Scrum Master)
Region Stockholm har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, regionen ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. I Trafikförvaltningens (TF) uppdrag ligger att bereda och verkställa beslut om inriktning och omfattning för en långsiktigt hållbar kollektivtrafik. Dessutom ansvarar vi för styrning och uppföljning av trafikdrift samt upprätthållandet av infrastrukturens funktion, säkerhet och värde. Varje dag reser mer än 700 000 personer med den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga resor med tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor.
Om uppdragetTillståndsteamet ansvarar för utveckling och förvaltning av vårt tillståndssystem, baserat på Microsoft Dynamics CRM On-Prem och omfattande anpassat efter verksamhetens behov. Lösningen inkluderar två webbtjänster integrerade med CRM:et och ingår i ett komplext, integrationstätt systemlandskap med många beroenden.
Eftersom nuvarande CRM närmar sig End-of-Life kommer teamet stå inför stora förändringar. Som Team Coach blir du en nyckelspelare i att guida vårt tvärfunktionella team på cirka 10 personer genom den fortsatta utvecklingsresan - med fokus på stabilitet idag och strategiska vägval inför framtiden.
Din roll - Team Coach med utvecklarbakgrund
Vi söker en coachande ledare som kan driva team framåt genom snabbrörliga, agila arbetssätt. Du inspirerar, skapar struktur och säkerställer att teamen kontinuerligt lär sig, utvecklas och levererar värde.
I rollen ingår att:
Utbilda, coacha och facilitera team i agila principer och praktiker.
Etablera effektiva arbetssätt och processer som ökar teamens leveransförmåga.
Planera och leda teamens ceremonier.
Stötta i det dagliga arbetet, undanröja hinder och skapa struktur för fokus och produktivitet.
Mäta teamens kapacitet och utveckling (t.ex. velocity, lead time, burn-down).
Koordinera teamets arbete med utveckling och felsökning i on-prem miljö.
Säkerställa tydlig kommunikation kring mål och leveranser i nära samarbete med Produktägaren.
Bidra i kompetens- och bemanningsarbete samt koordinera möten och initiativ.
Vara en aktiv drivkraft i den agila transformationsresan.
Dina viktigaste samarbeten: teamen, produktägare, övriga teamcoacher/agila coacher samt ledning och verksamhet.
Din kompetens och profil
Du är en ledare som trivs där tempot är högt och förändring är normen. I rollen tar du ett tydligt och inspirerande ansvar på teamnivå - du ser till att vardagen fungerar, men framför allt skapar du en kultur där människor växer, levererar och mår bra. Du driver effektiva arbetsprocesser, bygger tillitsfulla relationer och får samarbetet mellan team och funktioner att lyfta på riktigt. Du är trygg i komplexa miljöer och har förmågan att snabbt översätta utmaningar till konkreta förbättringar. Vi söker dig som kombinerar teknisk kompetens med ett modernt ledarskap. Du coachar, stöttar och utmanar dina teammedlemmar så att de når sin fulla potential.
KompetenskravVi ser att du har erfarenhet och att det tydligt framgår i ditt CV att du har,
Minst två (2) års eftergymnasial utbildning inom systemvetenskap, IT eller närliggande område, exempelvis från högskola, universitet eller yrkeshögskola.
Minst fyra (4) års arbetslivserfarenhet i roll som scrum master och/eller team coach i agila team (t.ex. Scrum, Kanban).
Minst tre (3) års erfarenhet av arbeta nära produktägare i en agil kontext.
Minst två (2) års arbetslivserfarenhet inom de senaste 10 åren av att ha arbetat i ett agilt utvecklingsteam t.ex. i rollen utvecklare eller testare.
Minst två (2) års arbetslivserfarenhet under de senaste 5 åren, av att arbeta i större organisationer (>200 personer) med flera team och beroenden.
Minst två (2) års arbetslivserfarenhet av att koordinera felsökning i flera system i on-prem miljö.Med koordinera avses att planera, prioritera och följa upp felsökningsarbete mellan olika system eller team.
Certifierad Scrum master, tex CSM, PSM & SAFe.
Minst två (2) års erfarenhet av att använda agila verktyg som Jira, Azure DevOps eller motsvarande.
Mervärdeskrav
Minst fem (5) års arbetslivserfarenhet av att aktivt delta i tekniska diskussioner eller implementation i samarbete med verksamhet och utvecklingsteam.
Minst ett (1) års arbetslivserfarenhet av att facilitera större workshops (>20 deltagare) för alignment eller planering. Specificera syfte och roll exempelvis PI-planning, Open Space, Point of Departure etc.
Minst ett (1) års arbetslivserfarenhet av förändringsledning kopplat till agil transformation.
Minst ett (1) uppdrag inom kollektivtrafik sektorn under de senaste 5 åren.
UppdragsinformationUppdragsperiod: 4/5 2026 - 31/5 2027
Förlängningsoption: 1+1+1 år
Omfattning: 100%
Plats: Stockholm
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Samuel Lindahl på samuel.lindahl@kraftsam.se
.
Välkommen med din ansökan!
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
Trafikförvaltningen Kontakt
Talent Acquisition
Samuel Lindahl samuel.lindahl@kraftsam.se
