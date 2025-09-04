Teacher, Swedish as Second Language
2025-09-04
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
, Eskilstuna
, Enköping
, Sala
, Strängnäs
About this vacancy
SVA-lärare för nyanlända elever - Internationella Engelska Skolan Västerås
Vill du arbeta i en internationell miljö med en tydlig pedagogisk policy och undervisa nyanlända elever i svenska som andraspråk (SVA)?
Internationella Engelska Skolan Västerås söker en engagerad SVA-lärare för nyanlända elever till vårt team. Tjänsten innebär undervisning i svenska som andraspråk (SVA) för nyanlända elever i årskurs 4-9, där du skapar en inkluderande och stimulerande lärandemiljö.
Tjänsten är en tillsvidareanställning 100%.Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
• Undervisa nyanlända elever i svenska som andraspråk (SVA)
• Planera och genomföra undervisning som stödjer elevernas språkutveckling och integration
• Ge kontinuerlig feedback till elever och vårdnadshavare om deras språkliga framsteg
• Aktivt bidra till att upprätthålla skolans värdegrund och pedagogiska vision
• Samarbeta med kollegor och elevhälsoteam för att anpassa undervisningen efter elevernas behov
Vi söker dig som:
• Har svensk lärarlegitimation
• Har erfarenhet av att undervisa nyanlända elever i svenska som andraspråk (SVA)
• Har en passion för språkinlärning och motiverar elever att nå sina mål
• Kan skapa en trygg, inkluderande och stimulerande lärandemiljö för nyanlända elever
• Är positiv, flexibel och kreativ i ditt arbetssätt
• Trivs med att samarbeta i team och bidra till en gemensam pedagogisk vision
Vi erbjuder:
• En internationell och mångkulturell arbetsmiljö
• En strukturerad lärandemiljö som främjar effektiv undervisning
• Höga akademiska ambitioner och goda undervisningsförhållanden
• Möjligheter till professionell och personlig utveckling
• Ett stöttande team med en tydlig pedagogisk vision
Hur du ansöker: Skicka ditt CV och personliga brev till apply.vasteras@engelska.se
med ämnesraden "SVA-lärare". Glöm inte att bifoga din lärarlegitimation.
Viktig information: Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för anställning i skola.
Vi uppmuntrar tidiga ansökningar - intervjuer sker löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
För mer information om vår skola, besök www.vasteras.engelska.se
Vi ser fram emot att välkomna en engagerad SVA-lärare för nyanlända elever till vårt team på Internationella Engelska Skolan Västerås!
About IES
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
