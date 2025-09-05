Teacher, Mathematics, Ages 12-13
2025-09-05
About this vacancy
Internationella Engelska Skolan (IES) Lund är en åk 4-9 skola med 700 elever och 80 medarbetare. Vi söker nu en engagerad och drivande lärare i matematik till vårt Specialpedagogiska team. Tjänsten är ett vikariat mellan 2025-10-01 och 2027-12-31 för elever med behov av extra stöd i matematik.
Du tror på att varje elev kan och har möjlighet att nå sin fulla potential.
Du delar IES värderingar och etos och tycker att en säker och trygg skolmiljö är grunden för lärande. Som person är du självständig men tycker om att samarbeta med andra mot gemensamma mål. Du är en sann pedagog som både kan arbeta individuellt med eleverna men också trivs att coacha och motivera team och lärarkollegor.
Vi ser gärna att du är utbildad lärare i främst matematik. Du pratar både engelska och svenska flytande. Du har förmågan att snabbt sätta dig in i ärenden och rutiner och kan både jobba självständigt och vara del av ett team. Känner du att det här är du? I så fall är du välkommen att söka till vår skola i Lund
Vi söker dig med behörighet att undervisa i matematik för elever i åk 6-7.
Vi söker dig som:
• Är bekväm i att använda engelska och svenska i tal och skrift
• Vill arbeta på en skola där vi utmanar oss själva och varandra i att tänka framåt och bemöta problem lösningsorienterat.
• Är kommunikativ, nytänkande och trygg i lärarrollen.
• Vill utvecklas i din roll som lärare och bidra till skolans fortsatta utveckling.
• Är utbildad lärare i matematik
• Har erfarenhet att arbeta som lärare i matematik
• Har grundläggande kunskaper, alternativt ett stort intresse för, specialpedagogik
Vi ser också positivt på om du har erfarenhet av och intresse för att undervisa och möta elever med neuropsykiatriska diagnoser.
I arbetsuppgifterna ingår:
• Undervisning i smågrupper. Primärt sker undervisning i dessa grupper på svenska, men kunskap om de engelska termerna och begreppen är en förutsättning.
• Planering av undervisning i samarbete inom ämneslaget.
• Schemaläggning av den egna arbetstiden ingår också.
• Arbete i en dynamisk och multikulturell miljö med kollegor från hela världen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, och vi förutsätter att du har ett genuint intresse för barn och ungdomar. Hos oss är studiero viktigt, varför du behöver vara trygg i din lärarroll och ha förmågan att skapa ett gott arbetsklimat i våra elevgrupper. Du behöver också vara en lagspelare, ha en hög arbetsmoral och tycka om att arbeta med människor i en internationell skolmiljö. Du behöver ha en god förmåga att kommunicera och samverka med elever och kollegor, och en vilja att vara med och utveckla vår skola. Våra digitala plattformar är Google och SchoolSoft.
Tjänsten är på 100% och är ett vikariat, tillträde i oktober månad 2025 eller enligt överenskommelse. Lön enligt överenskommelse, kollektivavtal finns.
Rekryteringen sker löpande, så skicka in din ansökan (CV, personligt brev och lärarlegitimation) via vår IES Careers-webbplats.
Sista dag för ansökan är 2025-09-21.
Varmt välkommen med din ansökan!
About IES
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
