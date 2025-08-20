Teacher, Art, Ages 10 - 15
Internationella Engelska skolan i Sverige AB / Grundskollärarjobb / Upplands Väsby Visa alla grundskollärarjobb i Upplands Väsby
2025-08-20
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Internationella Engelska skolan i Sverige AB i Upplands Väsby
, Täby
, Österåker
, Danderyd
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
Bildlärare åk 4-9
IES Upplands Väsby söker en legitimerad bildlärare för åk 4-9 för ett vikariat på 100%. Tillträde sker i oktober eller enligt överenskommelse och vikariatet gäller för ett år.
Arbetsbeskrivningen inkluderar, förutom vanligt förekommande läraruppgifter såsom planering, undervisning, betygsättning och uppföljning, även mentorskap för elever i en av de klasserna du undervisar.
Du behöver vara tillgänglig för möten med vårdnadshavare, elever och kollegor samt aktivt arbeta för att upprätthålla IES värdegrund och vision.
Hos oss ligger fokus på lärande och på en lugn miljö där skolans rutiner och regler följs av både elever och personal.
En trevlig atmosfär och ett gott samarbetsklimat är nyckelord bakom vår framgång. Detta är också grunden för att skapa en röd tråd som vägleder och stöttar våra elever genom deras skolgång och hjälper dem att nå sina mål.
Som person är du flexibel, en hängiven lagspelare med ett positivt förhållningssätt till ditt ämne.
Du är kreativ och villig att göra det lilla extra för dina elever och kollegor.
Du besitter verktygen för att skapa en god lärandemiljö i klassrummet där ditt tydliga ledarskap och din undervisningsstil är nycklar till dina elevers framgång.
Du kan anpassa din undervisning för att nå olika elever och kan, i samarbete med vårt elevhälsoteam och våra specialpedagoger, arbeta inkluderande med de elever som har särskilda behov.
För oss är fortlöpande, tydlig feedback till elever och vårdnadshavare ett måste och du ser det som en naturlig del av din undervisning. I denna feedback ger du information om både framsteg och områden för utveckling och förbättring.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande under ansökningsprocessen.
För att söka behöver du ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete i skolan.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av annonsplatser.
Övrigt: Internationella Engelska skolan (IES) är en växande friskola som grundades 1993 och nu har ca 30000 elever. Att arbeta inom IES är en möjlighet att arbeta i en internationell miljö med en tydlig pedagogisk tanke.
Art Teacher year 4-9
Internationella Engelska Skolan Upplands Väsby is looking for a certified Art teacher for grades 4-9. This is a full-time (100%) substitute position for one year, starting as soon as possible.
As part of your role, you will plan, teach, assess, and follow up on student progress. You will also mentor a class and collaborate closely with colleagues, guardians, and support staff. We value structure, a calm learning environment, and strong team spirit.
We are looking for a flexible, creative team player who is passionate about teaching and willing to go the extra mile for students. You have strong classroom management skills and the ability to differentiate your instruction.
Fluency in Swedish is required, and a valid criminal background check is mandatory.
Interviews are held continuously, so submit your application as soon as possible. Ersättning
Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://upplandsvasby.engelska.se/ Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Upplands Väsby Kontakt
Emma Marshall Emma.marshall.vasby@engelska.se Jobbnummer
9467699