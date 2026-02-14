Taxiförare Uber Bolt Lexus camry
Söderby MGS AB / Fordonsförarjobb / Haninge
2026-02-14
Vi söker en serviceinriktad och pålitlig taxi chaufför för Uber och Bolt som vill bli en del av vårt team.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Köra taxi och transportera kunder på ett säkert och professionellt sätt
• Följa trafikregler och företagets riktlinjer
• Sköta fordonet och rapportera eventuella fel eller skador
bilar Lexus och Toyota camry
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
0723080566
E-post: Soderbytaxiab@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderby MGS AB
(org.nr 559362-7234) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9743038