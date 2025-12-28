Taxiförare Uber&bolt
Khalil, Mohamed Elsayed / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2025-12-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Khalil, Mohamed Elsayed i Stockholm
UBER//BOLT Taxiförare sökes i Stockholm syd:
Nattförare i
Skärholmen/Älvsjä/Bandhagen/Huddinge/Farsta
Hel/deltidPubliceringsdatum2025-12-28Beskrivning av jobbet
Vi söker , kvällar, nätter förare som önskar att jobba heltid eller deltid och helger. Vi erbjuder flexible arbetstider inom uber och bolt med omgående start.
Taxilegitimationen är ett krav
Kontakt person via tel :0737778737
0700900004
Jobbtyp: Heltid, Deltid, Visstid, Extrajobb, Vikariat
Lön: 30 000,00kr - 40 000,00kr per månad
Förväntad arbetstid: 40-50 per vecka
Annan ersättning:
Bonus
Uppstartsbonus
Flexibelt språkkrav:
Svenskkunskap krävs inte
Schema:
Dag i Nacka området eller inärheten av det.
Helgarbete förekommer
Kväll
Måndag till fredag
Natt i Skärholmen området eller i närheten av det.
Skiftarbete
Varje helg
Övertid
Licens/certifiering:
Taxiförarlegitimation (Meriterande)
Arbetsort: Personligen
Vi önskar i följande område
• Skärholmen och sydväst.
• Bandhagen och Huddinge
Bilkategori nivå: komfort
Komfort RAV4 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27
Ring Anis: +46737778737 eller Mohamed 0700900004 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Khalil, Mohamed Elsayed
Vallhornsgatan 24 (visa karta
)
124 61 BANDHAGEN Arbetsplats
Mohamed Khalil Taxi Jobbnummer
9664072