Taxiförare Uber&bolt

Khalil, Mohamed Elsayed / Fordonsförarjobb / Stockholm
2025-12-28


UBER//BOLT Taxiförare sökes i Stockholm syd:
Nattförare i
Skärholmen/Älvsjä/Bandhagen/Huddinge/Farsta

Hel/deltid

Publiceringsdatum
2025-12-28

Beskrivning av jobbet
Vi söker , kvällar, nätter förare som önskar att jobba heltid eller deltid och helger. Vi erbjuder flexible arbetstider inom uber och bolt med omgående start.
Taxilegitimationen är ett krav
Kontakt person via tel :0737778737
0700900004
Jobbtyp: Heltid, Deltid, Visstid, Extrajobb, Vikariat
Lön: 30 000,00kr - 40 000,00kr per månad
Förväntad arbetstid: 40-50 per vecka

Annan ersättning:

Bonus
Uppstartsbonus
Flexibelt språkkrav:

Svenskkunskap krävs inte
Schema:
Dag i Nacka området eller inärheten av det.
Helgarbete förekommer
Kväll
Måndag till fredag
Natt i Skärholmen området eller i närheten av det.
Skiftarbete
Varje helg
Övertid
Licens/certifiering:

Taxiförarlegitimation (Meriterande)
Arbetsort: Personligen

Vi önskar i följande område
• Skärholmen och sydväst.
• Bandhagen och Huddinge

Bilkategori nivå: komfort
Komfort RAV4

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27
Ring Anis: +46737778737 eller Mohamed 0700900004

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Khalil, Mohamed Elsayed
Vallhornsgatan 24 (visa karta)
124 61  BANDHAGEN

Arbetsplats
Mohamed Khalil Taxi

Jobbnummer
9664072

