Taxiförare Göteborg

Citra Trans och Bilservice AB / Fordonsförarjobb / Göteborg
2026-01-10


Arbetsgivare: Avenyn Taxi - Citra Trans & Bilservice AB
Ort: Göteborg med omnejd
Anställningsform: Heltid / Deltid
Tillträde: Enligt överenskommelse

Publiceringsdatum
2026-01-10

Om tjänsten
Vi söker seriösa och serviceinriktade taxiförare till Avenyn Taxi i Göteborg. Du kommer att köra beställningstrafik via app, telefon och avtal. Våra kunder består av privatpersoner, företag och flygplatstransfer.
Vi erbjuder moderna och välskötta bilar samt ett professionellt arbetsklimat.

Dina arbetsuppgifter
Köra taxi på ett tryggt och professionellt sätt
Ge god service till kunder
Följa trafikregler, företagets policy och rutiner
Hantera betalningar och bokningar korrekt

Kvalifikationer (krav)
Giltigt taxiförarlegitimation (TFL)
God lokalkännedom i Göteborg
God svenska i tal (engelska är meriterande)
Ansvarstagande och punktlig
Serviceinriktad och trevlig

Meriterande
Erfarenhet som taxiförare
Erfarenhet av appbaserad körning
Flexibilitet med arbetstider

Vi erbjuder
Konkurrenskraftig ersättning
Flexibla arbetstider
Seriöst och etablerat taxibolag
Möjlighet till långsiktigt samarbete

Så ansöker du
Skicka din ansökan via Arbetsförmedlingen eller kontakta oss direkt.
Telefon: 0704-536695
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
Email
E-post: Muratix647@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Taxi".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Citra Trans och Bilservice AB (org.nr 556597-4796), https://www.avenyntaxi.se/
Utängarna 23 (visa karta)
417 05  GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Citra Trans & Bilservice AB

Jobbnummer
9677141

