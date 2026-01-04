Taxiförare
Mezori Taxi AB / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2026-01-04
Om jobbet
Taxibolag som funnits i 16 år med start 2007. Kör uppdrag för Taxi Göteborg. Bolaget har 7 fordon och 8 anställda, egen tvätthall. Vi kör alla typer av uppdrag så som persontransporter, bud samt uppdrag för Västtrafik. Vi söker Dig som brinner för att arbeta med människor, ge god service och hittar bra i Göteborg med omnejd.
Vill Du hjälpa oss transportera några av de kunder vi dagligen kör på ett tryggt och säkert sätt?
Passar den här profilen in på Dig? Då är Du den vi söker!
Vi erbjuder dig möjligheten till ett självständigt och fritt jobb med mycket eget ansvar, samtidigt blir du en del av det sociala nätverk som Göteborgs taxiförare utgör.
Just nu finns möjlighet till jobb på både dag eller natt.
Vid intervju så träffar du företagsledningen på ett trevlig möte.
Observera att anställningen kräver att du har Taxiförarlegitimation!!
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: karwan.mezori@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "taxiförare". Arbetsgivare Mezori Taxi AB
(org.nr 556765-2952)
Sandeslätt 35 (visa karta
)
424 36 ANGERED Körkort
