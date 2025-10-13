Taxiförare
2025-10-13
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Nu söker vi förare till våra fordon.
Välkommen till Tågarps Taxi AB. Ett stabilt företag som har körningar i hela Skåne.
För att trivas hos oss tror vi att du har viljan att bli den bästa föraren och ge den bästa servicen. Du är bra på att samarbeta och kommunicera. Du innehar ett giltigt B-körkort och en giltig taxiförarlegitimation.
Vi tror också att du tycker om att hålla ordning och reda runt om dig. Bilen är din arbetsmiljö och våra kunder förväntar sig en ren och fin bil.
Intervjuer sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: tagarptaxiab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tågarp Taxi AB
(org.nr 559122-8050) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Personalansvarig
Akmal Muhammad tagarptaxiab@gmail.com 0703334258 Jobbnummer
9554810