Taxichaufför sökes

2025-12-20
Hej!
Jag behöver chaufför till min bil 1420 hos taxi Kurir i Knivsta/Uppsala.
På bilen ligger fasta skolkörningar i Knivsta kommun plus att bilen har förtur på Knivstafärdtjänster tillsammans med de andra knivstabilarna.
Det är en fördel om du bor i Uppsala eftersom bilen ska laddas hemma hos mig under natten i Slavsta.
Livserfarenhet är ett stort plus liksom Taxikurirbehörighet. (Vill du bara jobba deltid är det också en möjlighet då jag redan har en deltidschaufför som vill dela på bilen.)
Taxileg är ett krav liksom bra svenska i tal och skrift.
Arbetet är dagtid måndag till fredag. 06:30-16:30.
Start så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
E-post: m.franssons.transport@gmail.com
