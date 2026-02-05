Taxichaufför
T-taxi AB / Fordonsförarjobb / Sollentuna Visa alla fordonsförarjobb i Sollentuna
2026-02-05
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos T-taxi AB i Sollentuna
Taxichaufför sökes - heltid eller deltid
Söker en serviceinriktad taxichaufför till mitt lilla taxibolag.
Körning via Uber och Bolt
Elbil: Tesla Model Y
Bilen är stationerad i Sollentuna
Vid heltid är det okej att föraren har bilen hemmaPubliceringsdatum2026-02-05Kvalifikationer
Giltig taxiförarlegitimation
God körvana
Mycket god lokalkännedom i Stockholmsområdet
God servicekänsla och professionellt bemötande
Punktlig, ansvarsfull och självgående
Förmåga att hantera stress och arbeta flexibla tider
Flytande svenska och engelska
God dator- och smartphonevana (appar, navigation m.m.)
Obs
Rekryteringen kommer i stor utsträckning att baseras på personkemi och ett ömsesidigt förtroende, i kombination med ett professionellt arbetssätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
Mejl
E-post: Alaa.kadhem@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsansökan". Arbetsgivare T-taxi AB
(org.nr 559551-0040) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9726513