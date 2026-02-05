Taxichaufför

T-taxi AB / Fordonsförarjobb / Sollentuna
2026-02-05


Taxichaufför sökes - heltid eller deltid
Söker en serviceinriktad taxichaufför till mitt lilla taxibolag.

Körning via Uber och Bolt
Elbil: Tesla Model Y
Bilen är stationerad i Sollentuna
Vid heltid är det okej att föraren har bilen hemma

Publiceringsdatum
2026-02-05

Kvalifikationer
Giltig taxiförarlegitimation
God körvana
Mycket god lokalkännedom i Stockholmsområdet
God servicekänsla och professionellt bemötande
Punktlig, ansvarsfull och självgående
Förmåga att hantera stress och arbeta flexibla tider
Flytande svenska och engelska
God dator- och smartphonevana (appar, navigation m.m.)

Obs
Rekryteringen kommer i stor utsträckning att baseras på personkemi och ett ömsesidigt förtroende, i kombination med ett professionellt arbetssätt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
Mejl
E-post: Alaa.kadhem@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsansökan".

Arbetsgivare
T-taxi AB (org.nr 559551-0040)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9726513

