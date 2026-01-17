taxichaufför
Månen Transport AB / Fordonsförarjobb / Västerås Visa alla fordonsförarjobb i Västerås
2026-01-17
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Månen Transport AB i Västerås
Vi söker en pålitlig och professionell deltids taxichaufför till vårt växande transportföretag i Västerås.
Krav:
Giltigt taxikörkort
Fritt körkort utan anmärkningar
God lokalkännedom om Västerås och närliggande områden
Utmärkt servicesinne
Punktlig, ansvarsfull och pålitlig
Om jobbet:
Deltid med flexibla arbetstider eller heltid
Flygplatstransfer, lokala och förbokade resor
Konkurrenskraftig ersättning
Vi erbjuder:
Trevlig arbetsmiljö
Regelbundna resor
Stödjande ledning
Möjlighet att växa inom företaget Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
E-post: manentranport01@gmail.com Arbetsgivare Månen Transport AB
(org.nr 559500-6270)
Bellmansgatan 1 (visa karta
)
722 22 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9690064