taxichaufför

Månen Transport AB / Fordonsförarjobb / Västerås
2026-01-17


Vi söker en pålitlig och professionell deltids taxichaufför till vårt växande transportföretag i Västerås.
Krav:
Giltigt taxikörkort
Fritt körkort utan anmärkningar
God lokalkännedom om Västerås och närliggande områden
Utmärkt servicesinne
Punktlig, ansvarsfull och pålitlig

Om jobbet:
Deltid med flexibla arbetstider eller heltid
Flygplatstransfer, lokala och förbokade resor
Konkurrenskraftig ersättning

Vi erbjuder:
Trevlig arbetsmiljö
Regelbundna resor
Stödjande ledning
Möjlighet att växa inom företaget

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
E-post: manentranport01@gmail.com

Arbetsgivare
Månen Transport AB (org.nr 559500-6270)
Bellmansgatan 1 (visa karta)
722 22  VÄSTERÅS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9690064

