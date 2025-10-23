Taxi Förare Heltid

Swesol Taxi / Fordonsförarjobb / Södertälje
2025-10-23


Visa alla fordonsförarjobb i Södertälje, Salem, Ekerö, Nykvarn, Botkyrka eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Swesol Taxi i Södertälje

Vi söker dig som du vill köra taxi med mobilapparna Uber och Bolt.
Heltid eller Extra
Det är krav i Sverige att du har Taxiförarlegitimation för att köra Uber och Bolt .
Börja med att skicka ditt CV och tveka inte att ringa oss !

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
0760222696
E-post: swesoltaxi@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Swesol Taxi

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9570195

Prenumerera på jobb från Swesol Taxi

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Swesol Taxi: