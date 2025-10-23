Taxi Förare Heltid
2025-10-23
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
Vi söker dig som du vill köra taxi med mobilapparna Uber och Bolt.
Heltid eller Extra
Det är krav i Sverige att du har Taxiförarlegitimation för att köra Uber och Bolt .
Börja med att skicka ditt CV och tveka inte att ringa oss !
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
0760222696
E-post: swesoltaxi@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swesol Taxi Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9570195